擋不住？發泡劑填鼠洞遭質疑 北市公園處：較不易被挖開

台北市雙連菜市場被民眾反映出現大批老鼠活動，公園處今天派員到場以發泡劑等填充鼠洞，遭質疑效用。公園處表示，如此處理較單純填土更不容易被挖開，將持續巡查。

台北市近期頻傳鼠類現蹤，有網友日前在社群平台Threads上發布影片，表示白天經過雙連菜市場時，看見10幾隻老鼠群聚「跟動物園一樣」，還不怕人類、很快樂似地跑來跑去。

民進黨台北市議員林亮君今天在Threads上發文表示，市府工務局公園路燈工程管理處已在上午派員到場，透過塞老鼠藥、用發泡劑堵住再填充小截木柱、碎石及土壤等步驟處理鼠道。

不過，許多網友質疑，老鼠的技能就是啃咬、打洞，發泡劑根本不足以擋住牠們，且把洞口堵住只會讓老鼠跑到其他地方打更多的洞。

台北市工務局公園路燈工程管理處說明，今天上午派8名人員前往捷運雙連站旁線形公園填補鼠洞，使用發泡劑後再塞碎石並填土，透過發泡劑膨脹後將鼠洞內部通道堵死，如此處理較單純填土更不容易被老鼠挖開。

公園處表示，線形公園每天都有安排清潔工作，人員也會不定期巡視，發現髒亂就立刻處理，目前暫未再發現鼠洞。