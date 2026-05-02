快訊

日本又震！奈良縣規模5.7地震、最大震度4級 京都、大阪都在晃

總額逾883億！6間公股行庫股利出爐 「這家」擬配現金股利1.75元居榜首

聽新聞
0:00 / 0:00

影／全場嗨翻大合唱！蘇巧慧參加婦女歌唱活動 一路從台上唱到台下

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市長參選人蘇巧慧（左一）下午在民進黨性平部舉辦的「挺Women的歌」歌唱比賽新北場，引領全場來賓高唱「粉紅超跑」、「可愛的玫瑰花」2首歌曲，氣氛熱鬧非凡宛如歌友會。記者林昭彰／攝影
新北市長參選人蘇巧慧（左一）下午在民進黨性平部舉辦的「挺Women的歌」歌唱比賽新北場，引領全場來賓高唱「粉紅超跑」、「可愛的玫瑰花」2首歌曲，氣氛熱鬧非凡宛如歌友會。記者林昭彰／攝影

新北市長參選人蘇巧慧下午在民進黨性平部舉辦的「挺Women的歌」歌唱比賽新北場，引領全場來賓高唱「粉紅超跑」、「可愛的玫瑰花」2首歌曲，氣氛熱鬧非凡宛如明星歌友會。

現場來賓多半是婦女發展委員會號召的在地婦女，由於辦在母親節之前，新北市黨部婦展會長彭佳芸（市議員）和蘇巧慧均分享自己生產時遇到的困難，因此蘇巧慧特別提到她的「六大福利政見」之一，便是對有早產兒的家庭補助3萬元津貼，期望用政策照顧更多母親和家庭。

稍後音樂一下，蘇巧慧帶領包括市議員李倩萍、山田摩衣、彭佳芸、顏蔚慈、石一佑、蘇錦雄、以及議員參選人戴翎育、羅文崇、陳俊諺、陳俊維、李昆穎等人，一路從台上唱到台下走進人群握手，引領全場手舞足蹈大合唱，氣氛非常熱鬧，尤其當她唱到「衝！衝！向前衝！」神情、手勢、氣勢真的像極了蘇貞昌。

民進黨 新北 蘇巧慧 彭佳芸 山田摩衣

延伸閱讀

影／藍營諷競選團隊人事如「蘇貞昌垂簾聽政」 蘇巧慧：請將焦點回歸政見

「蘇貞昌垂簾聽政」藍轟蘇巧慧政治世襲、家天下

李四川：我接棒侯市長、蘇巧慧接棒蘇縣長 各自努力

勞動節全國放假 蘇巧慧挨批一路反對跟市民作對

相關新聞

增加高鐵通勤方案？李四川研擬推出TPASS升級版 蔣萬安回應了

國民黨新北市長參選人李四川日前指出，正在研擬推出TPASS升級版，包括加入一定金額，可增加搭乘高鐵通勤等方案，基北北桃生活圈未來更緊密。對此，台北市長蔣萬安下午受訪指出，期待可以一起來討論。

如災難現場…樓梯鋼筋外露、大片水泥砸入房 新莊住戶哀嘆無法重建

新北新莊區中信街有住戶向新北市議員陳世軒陳情指，他住在四十多年的老公寓內，爬樓梯過程會看到鋼筋外露，或常聽到上面水泥掉下來，最近更聽到鄰居說自己房間的天花板掉下來，景象駭人，原本有住戶召集要集體都更，

癮君子崩潰 西門町禁菸區吸菸室限時、又小又遠？北市府說話了

西門町商圈6月1日起全面禁菸，成為北市首個「常態性無菸商圈」，並設3處戶外負壓式吸菸室，但外界質疑吸菸室太小、太遠且「限時」。對此，北市研考會主委殷瑋指出，日本的負壓式吸煙室，也只開放到晚點22或23

影／全場嗨翻大合唱！蘇巧慧參加婦女歌唱活動 一路從台上唱到台下

新北市長參選人蘇巧慧下午在民進黨性平部舉辦的「挺Women的歌」歌唱比賽新北場，引領全場來賓高唱「粉紅超跑」、「可愛的玫瑰花」2首歌曲，氣氛熱鬧非凡宛如明星歌友會。

毛孩天堂來了！蔣萬安任內首座狗運動公園開箱 飼主大讚舒服

北市現有12萬多隻犬隻完成寵物登記，狗公園需求日益增加。全市規模第2大的寶湖狗運動公園今天下午啟用，也是市長蔣萬安任內第1座，吸引不少飼主帶著毛孩來闖關、體驗新空間。動保處說，目前共有4座狗運動公園.

體驗萬華魅力 2026「大口吃萬華美食祭」味覺與遊逛樂趣一次滿足

想一次打包萬華的經典風味與創意選品嗎？由臺北市商業處輔導臺北市萬華街區發展協會主辦「2026【大口吃萬華美食祭x MIT嘉年華】」，5月2日於艋舺公園熱鬧登場，活動以「美食×市集×互動」為主軸，集結在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。