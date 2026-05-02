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影／全場嗨翻大合唱！蘇巧慧參加婦女歌唱活動 一路從台上唱到台下
新北市長參選人蘇巧慧下午在民進黨性平部舉辦的「挺Women的歌」歌唱比賽新北場，引領全場來賓高唱「粉紅超跑」、「可愛的玫瑰花」2首歌曲，氣氛熱鬧非凡宛如明星歌友會。
現場來賓多半是婦女發展委員會號召的在地婦女，由於辦在母親節之前，新北市黨部婦展會長彭佳芸（市議員）和蘇巧慧均分享自己生產時遇到的困難，因此蘇巧慧特別提到她的「六大福利政見」之一，便是對有早產兒的家庭補助3萬元津貼，期望用政策照顧更多母親和家庭。
稍後音樂一下，蘇巧慧帶領包括市議員李倩萍、山田摩衣、彭佳芸、顏蔚慈、石一佑、蘇錦雄、以及議員參選人戴翎育、羅文崇、陳俊諺、陳俊維、李昆穎等人，一路從台上唱到台下走進人群握手，引領全場手舞足蹈大合唱，氣氛非常熱鬧，尤其當她唱到「衝！衝！向前衝！」神情、手勢、氣勢真的像極了蘇貞昌。
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