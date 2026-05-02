影／全場嗨翻大合唱！蘇巧慧參加婦女歌唱活動 一路從台上唱到台下

新北新莊區中信街有住戶向新北市議員陳世軒陳情指，他住在四十多年的老公寓內，爬樓梯過程會看到鋼筋外露，或常聽到上面水泥掉下來，最近更聽到鄰居說自己房間的天花板掉下來，景象駭人，原本有住戶召集要集體都更，

2026-05-02 15:53