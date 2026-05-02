毛孩天堂來了！蔣萬安任內首座狗運動公園開箱 飼主大讚舒服

北市現有12萬多隻犬隻完成寵物登記，狗公園需求日益增加。全市規模第2大的寶湖狗運動公園今天下午啟用，也是市長蔣萬安任內第1座，吸引不少飼主帶著毛孩來闖關、體驗新空間。動保處說，目前共有4座狗運動公園、19處狗活動區，年底將再啟用1處狗活動區。

占地最大的狗運動公園為松山區迎風狗運動公園，面積達1公頃，其次是近3200平方公尺的內湖區寶湖狗運動公園、1870平方公尺的士林區福順狗運動公園，以及改建中的內湖區潭美毛寶貝快樂公園。北市12個行政區現在都有至少1處狗活動區或狗運動公園。

寶湖狗運動公園今天啟用，副市長林奕華說，此原為國產署土地，她感謝在地議員李明賢與立委李彥秀合作爭取用地，這是內湖區第2座狗運動公園，現場設計大小形犬分流、行人步道、多元運動設施，讓毛爸媽陪伴時更安全與便利。民眾可搭乘「645」路狗狗友善公車，在「民權東路六段（民權敦品）」站下車即可抵達園區。

寶湖里長邱顯松提到，該處原有簡易綠美化，雖曾評估作為社會住宅，因居民反對無疾而終。現今養寵物的人滿多，經李明賢辦會勘，與國產署、動保處等相關單位討論，能有適當場地作為毛孩運動公園，也算是地盡其利，不浪費土地資源。狗運動公園也是有人反對，但政策一體兩面，不能因此受阻，他籲飼主夜間盡量不要干擾住戶安寧。

飼主王先生與妻子洪小姐分享，去過其他狗運動公園，寶湖的設備較新，且迎風的狗多，可能會有些狗衝突，寶湖的狗較少，應該比較舒服。寶湖里民李先生說，自家走路2分鐘就到，相當方便，若還有點時間，就會去遠一點的迎風狗運動公園。附近居民游小姐則說，一般公園都要繫繩，狗運動公園可以讓毛孩放風跑跑。

北市動保處長陳英豪表示，寶湖狗運動公園從去年初開始規畫，今年初完工；北市要有大面積土地可遇不可求，目前尚無下一座狗運動公園的規畫。如果可以，會朝狗活動區來做，預計年底在捷運松山站附近的信義區交五公園綠帶啟用狗活動區。

台北市動保處打造狗狗友善空間，「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用，副市長林奕華、議員、官員及當地里長等完成啟用儀式後，正式開放，象徵台北邁向動物友善城市的重要一步。記者林俊良／攝影

北市「寶湖狗運動公園」今天啟用，園區規畫走跳台等多元毛孩運動設施。記者林俊良／攝影

北市現有4座狗運動公園、19處狗活動區，此為今天啟用的寶湖狗公園。記者林佳彣／攝影

北市內湖「寶湖狗運動公園」今天下午啟用，吸引許多不少飼主帶著毛孩來闖關、體驗新空間。記者林俊良／攝影