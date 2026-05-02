快訊

日本又震！奈良縣規模5.7地震、最大震度4級 京都、大阪都在晃

總額逾883億！6間公股行庫股利出爐 「這家」擬配現金股利1.75元居榜首

聽新聞
0:00 / 0:00

毛孩天堂來了！蔣萬安任內首座狗運動公園開箱 飼主大讚舒服

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市內湖「寶湖狗運動公園」今天下午啟用，吸引許多不少飼主帶著毛孩來闖關、體驗新空間。記者林俊良／攝影
北市內湖「寶湖狗運動公園」今天下午啟用，吸引許多不少飼主帶著毛孩來闖關、體驗新空間。記者林俊良／攝影

北市現有12萬多隻犬隻完成寵物登記，狗公園需求日益增加。全市規模第2大的寶湖狗運動公園今天下午啟用，也是市長蔣萬安任內第1座，吸引不少飼主帶著毛孩來闖關、體驗新空間。動保處說，目前共有4座狗運動公園、19處狗活動區，年底將再啟用1處狗活動區。

占地最大的狗運動公園為松山區迎風狗運動公園，面積達1公頃，其次是近3200平方公尺的內湖區寶湖狗運動公園、1870平方公尺的士林區福順狗運動公園，以及改建中的內湖區潭美毛寶貝快樂公園。北市12個行政區現在都有至少1處狗活動區或狗運動公園。

寶湖狗運動公園今天啟用，副市長林奕華說，此原為國產署土地，她感謝在地議員李明賢與立委李彥秀合作爭取用地，這是內湖區第2座狗運動公園，現場設計大小形犬分流、行人步道、多元運動設施，讓毛爸媽陪伴時更安全與便利。民眾可搭乘「645」路狗狗友善公車，在「民權東路六段（民權敦品）」站下車即可抵達園區。

寶湖里長邱顯松提到，該處原有簡易綠美化，雖曾評估作為社會住宅，因居民反對無疾而終。現今養寵物的人滿多，經李明賢辦會勘，與國產署、動保處等相關單位討論，能有適當場地作為毛孩運動公園，也算是地盡其利，不浪費土地資源。狗運動公園也是有人反對，但政策一體兩面，不能因此受阻，他籲飼主夜間盡量不要干擾住戶安寧。

飼主王先生與妻子洪小姐分享，去過其他狗運動公園，寶湖的設備較新，且迎風的狗多，可能會有些狗衝突，寶湖的狗較少，應該比較舒服。寶湖里民李先生說，自家走路2分鐘就到，相當方便，若還有點時間，就會去遠一點的迎風狗運動公園。附近居民游小姐則說，一般公園都要繫繩，狗運動公園可以讓毛孩放風跑跑。

北市動保處長陳英豪表示，寶湖狗運動公園從去年初開始規畫，今年初完工；北市要有大面積土地可遇不可求，目前尚無下一座狗運動公園的規畫。如果可以，會朝狗活動區來做，預計年底在捷運松山站附近的信義區交五公園綠帶啟用狗活動區。

台北市動保處打造狗狗友善空間，「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用，副市長林奕華、議員、官員及當地里長等完成啟用儀式後，正式開放，象徵台北邁向動物友善城市的重要一步。記者林俊良／攝影
台北市動保處打造狗狗友善空間，「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用，副市長林奕華、議員、官員及當地里長等完成啟用儀式後，正式開放，象徵台北邁向動物友善城市的重要一步。記者林俊良／攝影

北市「寶湖狗運動公園」今天啟用，園區規畫走跳台等多元毛孩運動設施。記者林俊良／攝影
北市「寶湖狗運動公園」今天啟用，園區規畫走跳台等多元毛孩運動設施。記者林俊良／攝影

北市現有4座狗運動公園、19處狗活動區，此為今天啟用的寶湖狗公園。記者林佳彣／攝影
北市現有4座狗運動公園、19處狗活動區，此為今天啟用的寶湖狗公園。記者林佳彣／攝影

北市內湖「寶湖狗運動公園」今天下午啟用，吸引許多不少飼主帶著毛孩來闖關、體驗新空間。記者林俊良／攝影
北市內湖「寶湖狗運動公園」今天下午啟用，吸引許多不少飼主帶著毛孩來闖關、體驗新空間。記者林俊良／攝影

北市狗公園規模第2大的寶湖狗運動公園今天下午啟用，吸引不少飼主帶著毛孩來闖關、體驗新空間。記者林佳彣／攝影
北市狗公園規模第2大的寶湖狗運動公園今天下午啟用，吸引不少飼主帶著毛孩來闖關、體驗新空間。記者林佳彣／攝影

北市 寵物 蔣萬安

延伸閱讀

北市第23座「寶湖狗運動公園」啟用 毛孩、飼主開心

兔子躍升寵物界「老三」蓋「兔子公園」連署中 北市府表態了

公園投老鼠藥害毛孩誤食？北市：環境部核准用藥有特殊設計

北市河濱公園運動場檔期一日難求 足球場租借搶翻天

相關新聞

增加高鐵通勤方案？李四川研擬推出TPASS升級版 蔣萬安回應了

國民黨新北市長參選人李四川日前指出，正在研擬推出TPASS升級版，包括加入一定金額，可增加搭乘高鐵通勤等方案，基北北桃生活圈未來更緊密。對此，台北市長蔣萬安下午受訪指出，期待可以一起來討論。

如災難現場…樓梯鋼筋外露、大片水泥砸入房 新莊住戶哀嘆無法重建

新北新莊區中信街有住戶向新北市議員陳世軒陳情指，他住在四十多年的老公寓內，爬樓梯過程會看到鋼筋外露，或常聽到上面水泥掉下來，最近更聽到鄰居說自己房間的天花板掉下來，景象駭人，原本有住戶召集要集體都更，

癮君子崩潰 西門町禁菸區吸菸室限時、又小又遠？北市府說話了

西門町商圈6月1日起全面禁菸，成為北市首個「常態性無菸商圈」，並設3處戶外負壓式吸菸室，但外界質疑吸菸室太小、太遠且「限時」。對此，北市研考會主委殷瑋指出，日本的負壓式吸煙室，也只開放到晚點22或23

影／全場嗨翻大合唱！蘇巧慧參加婦女歌唱活動 一路從台上唱到台下

新北市長參選人蘇巧慧下午在民進黨性平部舉辦的「挺Women的歌」歌唱比賽新北場，引領全場來賓高唱「粉紅超跑」、「可愛的玫瑰花」2首歌曲，氣氛熱鬧非凡宛如明星歌友會。

毛孩天堂來了！蔣萬安任內首座狗運動公園開箱 飼主大讚舒服

北市現有12萬多隻犬隻完成寵物登記，狗公園需求日益增加。全市規模第2大的寶湖狗運動公園今天下午啟用，也是市長蔣萬安任內第1座，吸引不少飼主帶著毛孩來闖關、體驗新空間。動保處說，目前共有4座狗運動公園.

體驗萬華魅力 2026「大口吃萬華美食祭」味覺與遊逛樂趣一次滿足

想一次打包萬華的經典風味與創意選品嗎？由臺北市商業處輔導臺北市萬華街區發展協會主辦「2026【大口吃萬華美食祭x MIT嘉年華】」，5月2日於艋舺公園熱鬧登場，活動以「美食×市集×互動」為主軸，集結在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。