快訊

日本又震！奈良縣規模5.7地震、最大震度4級 京都、大阪都在晃

總額逾883億！6間公股行庫股利出爐 「這家」擬配現金股利1.75元居榜首

聽新聞
0:00 / 0:00

2026臺北國際龍舟錦標賽祭江開訓 223隊力拼361萬總獎金

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
陸上盪槳池啟動模擬訓練，選手精進技術與默契，展現多元專業的水域運動，迎接2026臺北國際龍舟錦標賽。圖／臺北市政府體育局
陸上盪槳池啟動模擬訓練，選手精進技術與默契，展現多元專業的水域運動，迎接2026臺北國際龍舟錦標賽。圖／臺北市政府體育局

為迎接6月19日至21日登場的年度夏季體育盛事「2026臺北國際龍舟錦標賽」，臺北市政府體育局於今天在大佳河濱公園迎風碼頭舉行「2026臺北國際龍舟錦標賽」開訓前的祭江儀式，由體育局局長游竹萍率領工作團隊為賽事祈福，並宣告為期一個月的賽前訓練正式啟動。自即日起至6月14日止，大佳河濱水域將全面開放參賽隊伍實地訓練，讓選手充分熟悉水域環境，強化隊員間的戰術配合，並同步啟動為期六天的兩梯次「舵手研習營」，由專業教練指導操舵技巧與實務經驗，培育新生代舵手人才。

游竹萍局長表示，今年賽事以「浪我定義（Our Wave, Our Way）」作為核心主題，強調團隊合作精神與自我定義的運動態度。為提升競技專業度並與國際接軌，今年特別優化競賽制度，針對大型龍舟賽取消奪標制，改以船身通過終點線順序判定名次，讓比賽回歸速度、技術及團隊默契的純粹較量並擴增常青女子組名額至11隊，鼓勵更多50歲以上女性參與水域運動。

本屆賽事規模盛大，吸引國內外共223支隊伍報名，報名隊職員人數突破5,000人，共同角逐高達新臺幣361萬元的總獎金。參賽選手除了公司行號與醫療團隊外，也有跑團及各國辦事處的朋友熱情加入，其中60歲以上長者共有489人參與，常青女子組參與人數則高達188位，充分體現臺北國際龍舟賽無國界、跨世代的共融特色，為推廣全民參與水域運動，體育局將於6月13日至14日辦理龍舟體驗營，並自5月1日起開放網路報名，讓民眾在專業指導下體驗龍舟運動魅力。而在6月19日至21日的主賽事期間，大直橋下將同步舉辦盛大的端午主題嘉年華，結合互動體驗與多元攤位，營造濃厚的節慶氛圍。

體育局邀請市民朋友於賽事期間齊聚大佳，感受龍舟競渡與端午文化交織的夏日盛典。更多活動內容與競賽規程可至2026臺北國際龍舟錦標賽活動官網（dragonboat.taipei）及臺北國際龍舟錦標賽臉書查詢。

臺北市政府體育局局長游竹萍（左三）率領工作團隊舉辦開訓前祭江儀式為賽事祈福，並宣告為期一個月的賽前訓練正式啟動。圖／臺北市政府體育局
臺北市政府體育局局長游竹萍（左三）率領工作團隊舉辦開訓前祭江儀式為賽事祈福，並宣告為期一個月的賽前訓練正式啟動。圖／臺北市政府體育局

2026臺北國際龍舟錦標賽即將熱血登場，各路好手紛紛展開水上實戰練習。圖／臺北市政府體育局
2026臺北國際龍舟錦標賽即將熱血登場，各路好手紛紛展開水上實戰練習。圖／臺北市政府體育局

運動 大佳河濱公園 划龍舟

延伸閱讀

宜蘭礁溪及國華國中分獲國中排球乙級聯賽2、3名 排委會主委表揚

新北5隊晉級FRC世界總決賽 獎勵金加碼最高100萬

北市河濱公園運動場檔期一日難求 足球場租借搶翻天

線上買金門好物就能抽機票 金門雲端購物節滿500元就可抽獎

相關新聞

增加高鐵通勤方案？李四川研擬推出TPASS升級版 蔣萬安回應了

國民黨新北市長參選人李四川日前指出，正在研擬推出TPASS升級版，包括加入一定金額，可增加搭乘高鐵通勤等方案，基北北桃生活圈未來更緊密。對此，台北市長蔣萬安下午受訪指出，期待可以一起來討論。

如災難現場…樓梯鋼筋外露、大片水泥砸入房 新莊住戶哀嘆無法重建

新北新莊區中信街有住戶向新北市議員陳世軒陳情指，他住在四十多年的老公寓內，爬樓梯過程會看到鋼筋外露，或常聽到上面水泥掉下來，最近更聽到鄰居說自己房間的天花板掉下來，景象駭人，原本有住戶召集要集體都更，

癮君子崩潰 西門町禁菸區吸菸室限時、又小又遠？北市府說話了

西門町商圈6月1日起全面禁菸，成為北市首個「常態性無菸商圈」，並設3處戶外負壓式吸菸室，但外界質疑吸菸室太小、太遠且「限時」。對此，北市研考會主委殷瑋指出，日本的負壓式吸煙室，也只開放到晚點22或23

影／全場嗨翻大合唱！蘇巧慧參加婦女歌唱活動 一路從台上唱到台下

新北市長參選人蘇巧慧下午在民進黨性平部舉辦的「挺Women的歌」歌唱比賽新北場，引領全場來賓高唱「粉紅超跑」、「可愛的玫瑰花」2首歌曲，氣氛熱鬧非凡宛如明星歌友會。

毛孩天堂來了！蔣萬安任內首座狗運動公園開箱 飼主大讚舒服

北市現有12萬多隻犬隻完成寵物登記，狗公園需求日益增加。全市規模第2大的寶湖狗運動公園今天下午啟用，也是市長蔣萬安任內第1座，吸引不少飼主帶著毛孩來闖關、體驗新空間。動保處說，目前共有4座狗運動公園.

體驗萬華魅力 2026「大口吃萬華美食祭」味覺與遊逛樂趣一次滿足

想一次打包萬華的經典風味與創意選品嗎？由臺北市商業處輔導臺北市萬華街區發展協會主辦「2026【大口吃萬華美食祭x MIT嘉年華】」，5月2日於艋舺公園熱鬧登場，活動以「美食×市集×互動」為主軸，集結在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。