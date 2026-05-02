2026臺北國際龍舟錦標賽祭江開訓 223隊力拼361萬總獎金

為迎接6月19日至21日登場的年度夏季體育盛事「2026臺北國際龍舟錦標賽」，臺北市政府體育局於今天在大佳河濱公園迎風碼頭舉行「2026臺北國際龍舟錦標賽」開訓前的祭江儀式，由體育局局長游竹萍率領工作團隊為賽事祈福，並宣告為期一個月的賽前訓練正式啟動。自即日起至6月14日止，大佳河濱水域將全面開放參賽隊伍實地訓練，讓選手充分熟悉水域環境，強化隊員間的戰術配合，並同步啟動為期六天的兩梯次「舵手研習營」，由專業教練指導操舵技巧與實務經驗，培育新生代舵手人才。

游竹萍局長表示，今年賽事以「浪我定義（Our Wave, Our Way）」作為核心主題，強調團隊合作精神與自我定義的運動態度。為提升競技專業度並與國際接軌，今年特別優化競賽制度，針對大型龍舟賽取消奪標制，改以船身通過終點線順序判定名次，讓比賽回歸速度、技術及團隊默契的純粹較量並擴增常青女子組名額至11隊，鼓勵更多50歲以上女性參與水域運動。

本屆賽事規模盛大，吸引國內外共223支隊伍報名，報名隊職員人數突破5,000人，共同角逐高達新臺幣361萬元的總獎金。參賽選手除了公司行號與醫療團隊外，也有跑團及各國辦事處的朋友熱情加入，其中60歲以上長者共有489人參與，常青女子組參與人數則高達188位，充分體現臺北國際龍舟賽無國界、跨世代的共融特色，為推廣全民參與水域運動，體育局將於6月13日至14日辦理龍舟體驗營，並自5月1日起開放網路報名，讓民眾在專業指導下體驗龍舟運動魅力。而在6月19日至21日的主賽事期間，大直橋下將同步舉辦盛大的端午主題嘉年華，結合互動體驗與多元攤位，營造濃厚的節慶氛圍。

體育局邀請市民朋友於賽事期間齊聚大佳，感受龍舟競渡與端午文化交織的夏日盛典。更多活動內容與競賽規程可至2026臺北國際龍舟錦標賽活動官網（dragonboat.taipei）及臺北國際龍舟錦標賽臉書查詢。

臺北市政府體育局局長游竹萍（左三）率領工作團隊舉辦開訓前祭江儀式為賽事祈福，並宣告為期一個月的賽前訓練正式啟動。圖／臺北市政府體育局