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北市第23座「寶湖狗運動公園」啟用 毛孩、飼主開心

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
台北市動保處持續打造狗狗友善空間，台北市第23座狗公園已完工，內湖「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用，位於內湖區民權東路六段218巷及220巷之間的綠地，規劃成新的狗活動區，分大型犬、小型犬兩區域， 「寶湖狗運動公園」今天下午在副市長林奕華及議員、官員及當地里長等一同完成啟用儀式後，正式開放啟用。記者林俊良／攝影
台北市動保處持續打造狗狗友善空間，台北市第23座狗公園已完工，內湖「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用，位於內湖區民權東路六段218巷及220巷之間的綠地，規劃成新的狗活動區，分大型犬、小型犬兩區域， 「寶湖狗運動公園」今天下午在副市長林奕華及議員、官員及當地里長等一同完成啟用儀式後，正式開放啟用。記者林俊良／攝影

台北市動保處持續打造狗狗友善空間，台北市第23座狗公園已完工，內湖「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用，位於內湖區民權東路六段218巷及220巷之間的綠地，規劃成新的狗活動區，分大型犬、小型犬兩區域， 「寶湖狗運動公園」今天下午在副市長林奕華及議員、官員及當地里長等一同完成啟用儀式後，正式開放啟用，象徵台北邁向動物友善城市的重要一步。

園區規劃多元活動設施，讓毛孩自在奔跑放電，也讓飼主安心陪伴。現場更設有毛孩親子變裝活動，增添互動樂趣，在輕鬆氛圍中共度溫暖時光，為母親節增添一份特別的陪伴與紀念。

台北市動保處持續打造狗狗友善空間，台北市第23座狗公園已完工，內湖「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用，象徵台北邁向動物友善城市的重要一步。記者林俊良／攝影
台北市動保處持續打造狗狗友善空間，台北市第23座狗公園已完工，內湖「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用，象徵台北邁向動物友善城市的重要一步。記者林俊良／攝影

台北市動保處持續打造狗狗友善空間，台北市第23座狗公園已完工，內湖「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用。記者林俊良／攝影
台北市動保處持續打造狗狗友善空間，台北市第23座狗公園已完工，內湖「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用。記者林俊良／攝影

台北市動保處持續打造狗狗友善空間，台北市第23座狗公園已完工，內湖「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用，副市長林奕華及議員、官員及當地里長等一同完成啟用儀式後，正式開放啟用，象徵台北邁向動物友善城市的重要一步。記者林俊良／攝影
台北市動保處持續打造狗狗友善空間，台北市第23座狗公園已完工，內湖「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用，副市長林奕華及議員、官員及當地里長等一同完成啟用儀式後，正式開放啟用，象徵台北邁向動物友善城市的重要一步。記者林俊良／攝影

台北市動保處持續打造狗狗友善空間，台北市第23座狗公園已完工，內湖「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用，副市長林奕華（右一）到場與毛小孩及父母親切互動。記者林俊良／攝影
台北市動保處持續打造狗狗友善空間，台北市第23座狗公園已完工，內湖「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用，副市長林奕華（右一）到場與毛小孩及父母親切互動。記者林俊良／攝影

打造狗狗友善空間，台北市第23座狗公園已完工，內湖「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用，園區規劃多元活動設施，讓毛孩自在奔跑放電，也讓飼主安心陪伴。記者林俊良／攝影
打造狗狗友善空間，台北市第23座狗公園已完工，內湖「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用，園區規劃多元活動設施，讓毛孩自在奔跑放電，也讓飼主安心陪伴。記者林俊良／攝影

打造狗狗友善空間，台北市第23座狗公園已完工，內湖「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用，園區規劃多元活動設施，讓毛孩自在奔跑放電，也讓飼主安心陪伴。記者林俊良／攝影
打造狗狗友善空間，台北市第23座狗公園已完工，內湖「寶湖狗運動公園」今天下午正式啟用，園區規劃多元活動設施，讓毛孩自在奔跑放電，也讓飼主安心陪伴。記者林俊良／攝影

台北 林奕華 內湖 動物

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