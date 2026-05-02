體驗萬華魅力 2026「大口吃萬華美食祭」味覺與遊逛樂趣一次滿足

想一次打包萬華的經典風味與創意選品嗎？由臺北市商業處輔導臺北市萬華街區發展協會主辦「2026【大口吃萬華美食祭x MIT嘉年華】」，5月2日於艋舺公園熱鬧登場，活動以「美食×市集×互動」為主軸，集結在地經典小吃與MIT優質品牌，結合舞台演出、職人分享與消費集點抽獎，打造可吃、可買、可玩的深度商圈體驗，一次滿足味覺與遊逛樂趣。

臺北市林奕華副市長指出，萬華為臺北市最早發展之區域，兼具深厚歷史底蘊與多元庶民文化，從宗教地標到街區紋理，展現出獨特的城市風貌。市府自111年起持續投入資源，支持在地團體辦理特色活動，並自112年推動商圈廊帶示範計畫，整合多個民間組織與市府跨局處資源，透過多項行動方案逐步優化區域環境及強化品牌行銷力道，艋舺公園更預計於115年8月完成景觀改善工程，結合周邊示範店家改造，將進一步帶動人流並提升周邊商業能量，持續推進萬華街區整體發展。

臺北市萬華街區發展協會洪文和理事長表示，活動邁入第5年，今年規模再升級，市集攤位擴大至65攤，邀集萬華及大稻埕地區經典小吃、特色選物及多款「臺灣製產品MIT微笑標章」品牌優質商品進駐，並為強化導客與消費回流機制，本次活動更導入LINE@官方帳號集點，以串聯活動前後消費人流。於市集活動前，民眾至商圈特約店家消費即可累積點數，集滿2點可獲得抽獎資格；亦可於活動市集攤位消費不限金額即可集1點，集滿3點亦可參與抽獎活動，獎項包含商圈購物金、市集抵用券及商圈推廣小物等多元好禮。

除市集體驗外，活動現場亦安排舞台表演、職人講座及有獎徵答等互動內容，透過店家經營歷程與產業文化交流，深化民眾對萬華街區的認識與參與感。此外，為延續活動效益並促進街區導流，活動結束後將於115年5月9日辦理一場街區走讀小旅行，串聯在地特色店家與合作廟宇，由專業導覽老師帶領，從街區發展脈絡、文化故事到店家經營特色進行深度解說。行程結合「走、玩、買、逛」的體驗模式，引導民眾走入巷弄日常，「大口吃萬華」系列活動從味覺到文化、從購物到探索，以多元體驗串聯城市生活場景，邀請民眾相約同行，感受萬華街區的活力與溫度！

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