如災難現場…樓梯鋼筋外露、大片水泥砸入房 新莊住戶哀嘆無法重建

新北新莊區中信街有住戶向新北市議員陳世軒陳情指，他住在四十多年的老公寓內，爬樓梯過程會看到鋼筋外露，或常聽到上面水泥掉下來，最近更聽到鄰居說自己房間的天花板掉下來，景象駭人，原本有住戶召集要集體都更，但因同意率未達標，大家期盼能住在安全的環境。

陳世軒說，經向工務局查證，該棟建築物並沒有被列管在氯離子超標的案件中，接下來會協助民眾依照需求及意願要求新北市政府給予更多協助及輔導，要求工務局協助民眾向建築師及技師工會申請現場鑑定，讓專業人士判斷結構是否有危險疑慮及後續防護措施。

陳世軒表示，後續也會要求城鄉局積極協助民眾推動都更重建，讓民眾得知更多的補助資訊，以確保民眾居住安全及權益。

新北市政府工務局回應表示，經查該案目前尚未被鑑定列管為海砂屋，不過因住戶反映屋況不佳，若有建物鑑定或後續重建需求，將提供相關資源與協助，協助居民依程序推動都更重建。

新北市政府表示，住都中心已於2023年召開說明會，社區於2024年完成初評鑑定，住都中心持續追蹤社區情形，但社區目前仍持續整合中。