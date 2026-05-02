兔子躍升寵物界「老三」蓋「兔子公園」連署中 北市府表態了

民眾飼養的寵物類型，兔子躍居第3名，有民眾爭取更多不同寵物的友善空間，發起設置「兔子永續公園」連署，目標2000份，現有398份；台北市議員詹為元也協助連署，希望市府重視此一公共議題。北市動保處表示，綠地已做狗公園使用，沒有其他適合地點。

發起連署民眾指出，兔子屬敏感、易受驚嚇之小型草食動物，活動需求與安全條件與犬貓不同，雖然兔子不適合高噪音、高干擾、犬貓混用的一般公園環境，但這並不表示兔子不需要足夠、安全且可活動的空間，兔子仍需要奔跑、跳躍、探索、躲藏與表現自然行為的機會，不應長期侷限於狹小室內或籠內。

詹為元指出，台北市因生活型態與居住空間的改變，飼養兔子的族群其實正在慢慢增加，從現有寵物登記資料來看，兔子已經是第三多民眾在飼養的寵物類型，因不需強制植入晶片或登記制度，實際飼養數量可能遠高於統計。

詹為元表示，目前全台僅有台中市有設置兔子活動空間，雖然經驗未必可以完全複製，但至少提供了一個可以參考與評估的起點，一座城市的進步，不只是回應已經存在的需求，也包含願不願意看見正在出現的需求，兔子公園設置或許不是唯一的答案，但「願不願意開始評估」，本身就是一種態度。

「支持台北市評估設置戶外兔子友善活動空間示範點」連署書，目前連署僅398份，目標2000份；北市動保處指出，考量兔子運動量較小，對陌生或具噪音等週遭環境較為敏感，寵物兔建議在室內活動。

動保處表示，台北市多數可用綠地已做為狗公園使用，沒有適合地點可供設置兔子公園。另北市有50個動物友善店家可讓寵物兔進入使用，建議飼主可帶寵物兔到這些店家使用。