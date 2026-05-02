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北市防鼠患！環境部：謹慎用藥 物理防治為主

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台北市近期鼠患嚴重，環境部提醒須謹慎用藥，先以物理防治為主。圖／取自Pexels
台北市近期鼠患嚴重，環境部提醒須謹慎用藥，先以物理防治為主。圖／取自Pexels

民眾近期發現台北地區有大量投放老鼠藥之情形，環境部2日再度提醒，在執行公共環境鼠患防治時，應採取更為謹慎的策略，優先落實「防鼠三不」原則，將化學防治（殺鼠劑）視為最後手段，以確保環境安全並避免幼童或寵物誤觸受害。

環境部表示，防範鼠患的核心在於源頭管理，應嚴格執行「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」。在進行公共區域整備時，應優先針對髒亂點、廚餘置放處及下水道進行澈底清潔與疏濬，斷絕老鼠食物來源。若環境整頓後仍有鼠患，再優先採用捕鼠籠等物理防治工具。

對於化學防治（老鼠藥）之使用，國立台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈建議，地方政府及相關防治單位務必遵守以下「用藥三守則」：

一、最後手段原則：僅在物理防治效果有限時，才考慮使用殺鼠劑。不應將大規模投藥作為常態性的唯一防治手段，以免造成環境負擔及非目標生物（如犬、貓、鳥類）的中毒風險。

二、適量與隱蔽投放：使用環境用藥時，必須嚴格遵守「適量投放、隱蔽角落」原則。

施藥點應選擇老鼠經常出沒的隱蔽處，對鼠患頻率高之區域應加強巡查，若發現鼠洞，可將鼠藥直接投入鼠洞並封閉鼠洞；戶外使用鼠藥宜置入鼠餌盒內，防止幼童與寵物直接接觸，並明確標示，定期檢查鼠隻有無取食並補充鼠藥，增加老鼠取食的成功率。

三、戶外避免使用，居家小心使用黏鼠板：為符合動物福利並減少後續清理困難，應盡量避免在公共開放空間使用黏鼠板，以免誤傷其他非目標動物。

環境部化學署補充，地方政府在發放或施放老鼠藥時，應加強宣導正確用藥知識。民眾居家防鼠亦可參考環境部「居家防鼠盲點大體檢」，檢查家中孔洞、密封食物並清理雜物。若必須使用滅鼠藥，應選購經環境部核准的合格環境用藥，並詳閱標示說明書，確保人畜安全。

環境部重申，滅鼠是一場長期且需全民參與的行動，呼籲各地方環保局及公私部門攜手，以「環境整頓為主、藥劑為輔」的策略，守護公共衛生同時兼顧生態與社區安全。

台北 北市 老鼠

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