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癮君子崩潰 西門町禁菸區吸菸室限時、又小又遠？北市府說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
西門町商圈6月1日起全面禁菸，成為北市首個「常態性無菸商圈」，並設3處戶外負壓式吸菸室。記者楊正海／攝影
西門町商圈6月1日起全面禁菸，成為北市首個「常態性無菸商圈」，並設3處戶外負壓式吸菸室。記者楊正海／攝影

西門町商圈6月1日起全面禁菸，成為北市首個「常態性無菸商圈」，並設3處戶外負壓式吸菸室，但外界質疑吸菸室太小、太遠且「限時」。對此，北市研考會主委殷瑋指出，日本的負壓式吸煙室，也只開放到晚點22或23時，北市的負壓式吸菸室同時可以站10多人。

殷瑋指出，西門町商圈將是北市第一個常態性無煙商圈，負壓式吸煙室在日本也都只開到晚上10時至11時，是基於安全、維管、清潔隊清潔以及使用者進去的觀感，整體考量後才限時。

至於吸煙區太遠？他說，6月1日公布地區內有3個負壓式吸菸室，算了一下距離，是3到5分鐘內步行能到達的距離，另外還被質疑吸煙室太小？殷瑋指出，根據西門站4號出口的吸菸室，是2乘8公尺，一次同時其實可以站10多人沒問題，若遊客多的時時候，就請大家體諒一下，稍微排個隊。

殷瑋指出，北市推動無菸城市，一開始就說明是逐步滾動進行，先公布商圈為核心的範圍，也會同步作業下一波會公告其他區域、會納入公告區，不是突然要做，這是令上加令、不斷推進。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

北市研考會主委殷瑋。圖／取自殷瑋臉書
北市研考會主委殷瑋。圖／取自殷瑋臉書

北市6月1日公布西門商圈禁菸區。圖／<a href='/search/tagging/2/北市府' rel='北市府' data-rel='/2/227997' class='tag'><strong>北市府</strong></a>提供
北市6月1日公布西門商圈禁菸區。圖／北市府提供

日本的負壓式吸煙室限時規定。圖／殷瑋提供
日本的負壓式吸煙室限時規定。圖／殷瑋提供

北市6月1日公布禁菸區內有3個負壓式吸菸室。圖／北市府提供
北市6月1日公布禁菸區內有3個負壓式吸菸室。圖／北市府提供

日本的負壓式吸煙室限時規定。圖／殷瑋提供
日本的負壓式吸煙室限時規定。圖／殷瑋提供

日本的負壓式吸煙室限時規定。圖／殷瑋提供
日本的負壓式吸煙室限時規定。圖／殷瑋提供

抽菸 西門町 北市府 殷瑋

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