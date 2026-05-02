聽新聞
0:00 / 0:00
癮君子崩潰 西門町禁菸區吸菸室限時、又小又遠？北市府說話了
西門町商圈6月1日起全面禁菸，成為北市首個「常態性無菸商圈」，並設3處戶外負壓式吸菸室，但外界質疑吸菸室太小、太遠且「限時」。對此，北市研考會主委殷瑋指出，日本的負壓式吸煙室，也只開放到晚點22或23時，北市的負壓式吸菸室同時可以站10多人。
殷瑋指出，西門町商圈將是北市第一個常態性無煙商圈，負壓式吸煙室在日本也都只開到晚上10時至11時，是基於安全、維管、清潔隊清潔以及使用者進去的觀感，整體考量後才限時。
至於吸煙區太遠？他說，6月1日公布地區內有3個負壓式吸菸室，算了一下距離，是3到5分鐘內步行能到達的距離，另外還被質疑吸煙室太小？殷瑋指出，根據西門站4號出口的吸菸室，是2乘8公尺，一次同時其實可以站10多人沒問題，若遊客多的時時候，就請大家體諒一下，稍微排個隊。
殷瑋指出，北市推動無菸城市，一開始就說明是逐步滾動進行，先公布商圈為核心的範圍，也會同步作業下一波會公告其他區域、會納入公告區，不是突然要做，這是令上加令、不斷推進。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。