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影／母親節前夕跑行程 蔣萬安籲市民落實「三不」防鼠原則
台北市長蔣萬安今天赴景美市場發送康乃馨，預祝母親節快樂，並回應北市鼠患議題，強調通報數下降、持續清消，防治策略將尊重專家評估。
蔣萬安今天上午前往景美市場，陪同議員李柏毅分送康乃馨，向媽媽們致意並提前祝賀母親節快樂。現場民眾反應熱烈，蔣萬安受訪時感謝母親長期為家庭的付出與奉獻。
針對有民眾反映台北市老鼠數量增加，蔣萬安表示，相關議題已在市府局處會議中持續討論，自年初起推動計畫性清掃與環境整潔措施，從1999專線通報量觀察已有下降趨勢。
對於可能成為連任對手的民進黨人選沈伯洋提出，以干擾老鼠繁殖的賀爾蒙藥劑替代傳統投藥方式，蔣萬安回應，環保局目前使用的是中央核可的環境用藥，各種選項均已在跨局處會議中討論，後續仍須尊重專家學者的評估意見。
至於投藥可能造成小動物誤食的疑慮，蔣萬安指出，現行作法皆依中央規範執行，並持續針對市場、商圈與餐飲場所進行全面清消作業。蔣萬安強調，防治鼠患不僅依賴投藥，更重要的是維持環境整潔，呼籲市民落實「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」等原則，共同維護生活品質。
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