西門町、中山商圈將啟用負壓式吸菸區 其他區域吸菸下場曝光

台北市長蔣萬安力推「無菸城市」，目前打造在6處負壓式吸菸區，衛生局更公告6月1日起西門町商圈禁菸範圍。台北市長蔣萬安今說，5月將在西門町、中山商圈啟用負壓式吸菸區，另選定信義路、敦化南北路，規畫開放式吸菸區。

蔣萬安今上午陪同北市議員李柏毅到景美市場送千朵康乃馨，被問及無菸城市的規畫，他說，最重要是希望讓非吸菸者能夠避免受到二手菸、三手菸的困擾，也讓吸菸的朋友能夠到指定區域吸菸，達到有效分流。

蔣萬安指出，北市府從去年開始規畫無菸年貨大街到無菸燈會，現在也選定兩個人潮眾多的西門町、中山商圈，將於5月啟用戶外負壓室吸菸區，另選定一橫一縱的信義路、敦化南北路，規畫開放式吸菸區。北市府逐步地擴大整個無菸範圍，希望能夠逐步實現無菸城市的願景。

衛生局4月28日公告「西門町商圈」6月1日起除吸菸區，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸場所。禁菸範圍東至中華路1段、西至西寧南路、南至成都路、北至漢口街2段所圍的平面區域，包含邊界的騎樓及人行道。民眾若在禁菸場所吸菸，北市府將依菸害防制法第40條第2項規定，處2000元以上1萬元以下罰鍰。

北市新工處表示，捷運西門站周邊3處封閉式吸菸區，包含靠近捷運西門站4號出口、中華路與峨眉街交叉口、武昌街與漢中街交叉口，心中山線形公園周邊2處，包含靠近捷運中山站4號出口、鄰近雙連站1號出口處，以及1處位在天津街市民大道交叉口的行一停車場。預計完成相關測試後，於5月擇日啟用。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康