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汐止大同路往台北禁左轉好市多通勤反彈 改採限假日時段性管制

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
汐止大同路往台北禁左轉好市多通勤反彈，交通局已改採限假日、時段性管制。圖／議員張錦豪提供
汐止大同路往台北禁左轉好市多通勤反彈，交通局已改採限假日、時段性管制。圖／議員張錦豪提供

新北市交通局因應汐止大同路、新台五路口壅塞問題，3月27日完成大同路一段往台北方向禁止左轉進入好市多標誌設置，但全天候禁止引發通勤民眾反彈。經議員張錦豪反映後，日前已將「全天候禁止」改為「假日時段性管制」，並同步優化標誌設置與辨識度，避免影響平日用路人通行。

交通局針對汐止大同路、新台五路口長期壅塞問題，發現是很多車流被要進好市多大賣場的車潮所堵，市府3月27日完成大同路一段往台北方向禁止左轉進入好市多的標誌設置。

因為左轉車流除了到好市多外，也有很多通勤車流，全天都不能左轉造成反彈。張錦豪說，後續觀察發現，車流主要集中於假日中午後進入賣場的時段，全天候禁止的措施是否合理，引發地方廣泛討論；同時也有民眾反映標誌位置與辨識度不足，無法清楚掌握交通資訊。

張錦豪表示，大同路與新台五路口壅塞問題，他多次在議會質詢交通局，要求業者讓出腹地空間排隊，大同路一段禁止左轉進入好市多引發的討論，他要求交通局研議改善，將「全天候禁止」改為「假日時段性管制」，並同步優化標誌設置與辨識度，避免影響平日用路人通行。

張錦豪說，他向交通局反映建議改為假日時段管制，以降低對日常通勤的影響。交通局4月26日已調整標誌，改為「假日12時至20時禁止左轉進入好市多」，並同步優化標誌高度與角度，提升駕駛辨識效果。

張錦豪指出，後續要求好市多新增設入場專用車道，避免入場車流直接影響主幹道通行。相關交通成本應由好市多妥善處理，而非由所有用路人共同承擔，他會持續監督交通局與業者協調，確保交通秩序與用路品質獲得改善。

民眾說，限例假日及特定時段不能左轉，是不是還得安排警力維持才能避免走錯或者違規左轉加強取締；也有民眾點出問題，認為最大的問題就是進出口都設在轉角；有人建議，應強制好市多改進出口方向，而不是要用路人和政府改道路路線。

好市多 汐止 台北

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