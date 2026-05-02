北市河濱公園球場搶手 將採登記抽籤

台北河濱公園有多樣運動場，但租借困難，甚至暑假也一日難求，議員指出，北市十一人制足球場搶破頭，台北田徑場非足球專用場地。體育局回應，河濱運動場地下半年空餘檔期將導入抽籤登記機制，足球場地則繼續找土地。

北市河濱公園共設有卅三座棒壘球場，議員李建昌指出，民眾通常是周五晚上、周休二日去河濱公園運動，但棒壘球場周末是最客滿，暑假七月時段都被認養單位以體育研習營等名義占滿。

議員林亮君則關注北市符合國際賽事的十一人制足球場在哪？體育局稱在田徑場，她直呼田徑場不叫足球場，並非足球專用。每年場地租借會議中，各級俱樂部、企業甲級與乙級的球隊、學校校隊等都在搶，但永遠租不到。

體育局回應，河濱運動場地使用需求高，今年下半年的空餘檔期將導入抽籤登記機制，優化場地分配及使用效率。針對場地高度使用且對周邊居民影響較小的場地，優先評估建置夜間照明，目前已九座棒壘球場配置，將持續盤點。