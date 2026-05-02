聽新聞
0:00 / 0:00

北市河濱公園球場搶手 將採登記抽籤

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市河濱公園共設有33座棒壘球場，此為迎風河濱公園棒壘球場。圖／取自「台北市政府體育局場地租借系統」
北市河濱公園共設有33座棒壘球場，此為迎風河濱公園棒壘球場。圖／取自「台北市政府體育局場地租借系統」

台北河濱公園有多樣運動場，但租借困難，甚至暑假也一日難求，議員指出，北市十一人制足球場搶破頭，台北田徑場非足球專用場地。體育局回應，河濱運動場地下半年空餘檔期將導入抽籤登記機制，足球場地則繼續找土地。

北市河濱公園共設有卅三座棒壘球場，議員李建昌指出，民眾通常是周五晚上、周休二日去河濱公園運動，但棒壘球場周末是最客滿，暑假七月時段都被認養單位以體育研習營等名義占滿。 

議員林亮君則關注北市符合國際賽事的十一人制足球場在哪？體育局稱在田徑場，她直呼田徑場不叫足球場，並非足球專用。每年場地租借會議中，各級俱樂部、企業甲級與乙級的球隊、學校校隊等都在搶，但永遠租不到。

體育局回應，河濱運動場地使用需求高，今年下半年的空餘檔期將導入抽籤登記機制，優化場地分配及使用效率。針對場地高度使用且對周邊居民影響較小的場地，優先評估建置夜間照明，目前已九座棒壘球場配置，將持續盤點。

北市 運動 李建昌

延伸閱讀

台南爭取補助逾3500萬元 6校棒球場整修完成

議員憂公園投鼠藥遭誤食 北市環保局巡檢改善

公園投老鼠藥害毛孩誤食？北市：環境部核准用藥有特殊設計

NBA／樂透抽籤重磅改革防擺爛！最爛三隊狀元籤機率降低

相關新聞

公園投老鼠藥害毛孩誤食？北市：環境部核准用藥有特殊設計

民進黨北市議員林亮君、不少民眾憂心中山線形公園投放老鼠藥恐致寵物誤食。環保局今表示，北市滅鼠專案已有階段性成效，4月的老鼠通報量較2月持續下降，顯見基層同仁防治辛勞；也澄清，所使用藥劑皆為環境部核准的

影／新北拱心宮白沙屯媽祖急轉停駕賜福 童子瑋驚喜巧遇膜拜跪禮

新北拱心宮白沙屯媽祖今與慶安宮基隆媽同乘鑾轎巡禮，前往基隆關保佑港邊停泊船隻軍艦平安後，鑾轎突轉向駐足國門廣場，停在陽明海洋文化藝術館前。民進黨市長參選人議長童子瑋剛好在一旁邦比諾餐廳用餐，驚喜前往膜

北市河濱公園球場搶手 將採登記抽籤

台北河濱公園有多樣運動場，但租借困難，甚至暑假也一日難求，議員指出，北市十一人制足球場搶破頭，台北田徑場非足球專用場地。體育局回應，河濱運動場地下半年空餘檔期將導入抽籤登記機制，足球場地則繼續找土地。

北市逾百學校運動力不足 體適能未達標

台北市長蔣萬安打造運動之都，但議員指出，近三學年度運動不足體適能未達標的學校，從八十六所增加至逾百所，USport點數使用中，十八歲以下使用者僅二○六九人，占比約百分之二，令人憂心。校方指出，希望引導

廣角鏡／新北市南瓜隧道 觀迎連假來打卡

勞動節連假展開，新北市府力推私房景點，每年五、六月是淡水區南瓜產季，「屯山阿嬤」在淡金路五段十號橋旁的農田，打造超過四百公尺全台最長南瓜隧道，即日起免費參觀，超過卅種奇特南瓜打卡必拍。

影／新北為期1個半月碧潭水舞季今開幕 主軸舞力泉High點亮夜經濟

新北市年度春夏重點活動「2026碧潭水舞季-舞力泉High」今晚在新店碧潭風景區盛大開幕，現場湧入超多民眾共襄盛舉。市府表示，今年水舞全面升級展演規模與聲光效果，以「舞力泉High」為主軸，帶領民眾隨

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。