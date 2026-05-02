北市逾百學校運動力不足 體適能未達標

台北市長蔣萬安打造運動之都，但議員指出，近三學年度運動不足體適能未達標的學校，從八十六所增加至逾百所，USport點數使用中，十八歲以下使用者僅二○六九人，占比約百分之二，令人憂心。校方指出，希望引導學生發現運動樂趣，不給硬性壓力。

北市體適能檢測內容與標準，包含一分鐘屈膝仰臥起坐、坐姿體前彎、立定跳遠、跑走項目，男生一千六百公尺、女生八百公尺等項目，北市目標是通過率達百分之六十四。

議員鍾佩玲指出，北市體適能未達標的學校，一一一學年度年八十六所，一一二年增至一三一所，一一三年也有一一一所，未達台北市的「百分之六十四目標通過率」。近一年USport點數使用中，十八歲以下使用者僅占百分之二，鍾佩玲指出，顯示政策對學生族群吸引力極低。

校方坦言，學校場地會受限，膝仰臥起坐、坐姿體前彎需要設備，目前教育局補助購置專業施測軟墊，另外，體適能的有氧和肌力訓練，就以踏階練習，也就是登階運動，鍛鍊肌力，提升心肺功能，不需昂貴的設備。

也有學校表示，仍需要教師輔導學生增加練習機會，激發學生參與意願，另外，學校也有些學生是「體能弱勢」需要特別追蹤、補強訓練。

教育局指出，針對每學年通過率低於百分之六十五的學校，落實「調訓制度」，要求學校派員參加研習。至於USport使用者問題，體育局承諾一個月內改善精進。