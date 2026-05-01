公園投老鼠藥害毛孩誤食？北市：環境部核准用藥有特殊設計

民進黨北市議員林亮君、不少民眾憂心中山線形公園投放老鼠藥恐致寵物誤食。環保局今表示，北市滅鼠專案已有階段性成效，4月的老鼠通報量較2月持續下降，顯見基層同仁防治辛勞；也澄清，所使用藥劑皆為環境部核准的合法環境用藥，具備特殊防寵物誤食設計。

環保局指出，透過精準投藥與環境整頓，老鼠死亡通報比例提升1.8倍；4月接續通報量下降的趨勢、滅鼠成果顯著，反映出第一線環保同仁在滅鼠工作上的專業與努力。

飼主擔心寵物誤食鼠藥部分，環保局指出，北市投放中央認可的環境用藥，具備3項針對性設計。一是添加苦味劑，藥劑內含苦味物質，對犬、貓等哺乳類動物極為苦澀；寵物若不慎觸碰，會因強烈苦感產生反射動作立即吐出，避免吞食。

環保局說，二是硬塊狀設計，藥劑採硬質蠟塊狀，是針對老鼠喜愛磨牙、啃食的生物習性設計，與一般寵物乾糧口感截然不同；三是老鼠生理特性，老鼠對該苦味的辨識度較低，會持續攝取藥劑直至過量達致死劑量，能精準防治目標生物。

環保局表示，近期持續關注民眾在各平台老鼠議題的討論，發現民眾對特定公園鼠蹤及投藥的關心，環保局已於第一時間派員至現場查核。因公園管理涉及多個單位職權，環保局強調將持續會同權管機關進行聯合巡檢與防治，確保投藥點皆設置在倉庫角落、雜物間堆疊區域、牆角縫隙、鼠洞周邊等老鼠出沒或出入建築物路徑，嚴格把關投放流程。

環保局提醒，雖然藥劑設有防誤食機制，仍建議飼主帶毛小孩出入公共空間時，務必「繫掛牽繩」；這不僅符合北市動物保護規定，也能讓飼主隨時掌握寵物動態，共同維持公園的環境品質與安全。若民眾對投藥地點有任何建議，可撥打市民熱線1999，環保局將持續優化防治作為。