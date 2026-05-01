影／新北為期1個半月碧潭水舞季今開幕 主軸舞力泉High點亮夜經濟
新北市年度春夏重點活動「2026碧潭水舞季-舞力泉High」今晚在新店碧潭風景區盛大開幕，現場湧入超多民眾共襄盛舉。市府表示，今年水舞全面升級展演規模與聲光效果，以「舞力泉High」為主軸，帶領民眾隨著水舞及音樂「舞力全開、節奏全High」，結合水舞、雷射光雕與多元活動，打造兼具科技感與在地特色的水岸夜間盛會，為春夏觀光揭開精彩序幕。
開幕活動由新店在地「聲動樂團」以超級美聲演出揭開序幕，悠揚樂音與水岸夜景交織，營造沉浸式開場氛圍；緊接登場的水上鋼鐵人飛板秀，更首度結合水舞展演，在水幕與燈光之間完成高難度旋轉、騰空與後空翻等特技動作，震撼全場，為今年水舞季帶來嶄新亮點。
新北市長侯友宜表示，今年碧潭水舞在設計上有別以往全面突破，中央25公尺大型水幕為核心，向左右延展至55公尺寬度，並向水域延伸提升展演深度，搭配雙菱形水舞浮台、精準噴水編排與雷射光雕投影，呈現更立體且層次豐富的視覺效果。今年首度導入LED發光地磚，營造戶外Disco般的動感氛圍，並於中央設置光束燈，以直衝天際的光柱打造「碧潭之心」，象徵水岸城市的生命力與希望，整體展演更具節奏感與震撼力。
碧潭水舞活動自5月1日至6月14日，每晚6時30分至9時，每半小時1場共安排6場水舞展演，讓民眾可依行程彈性安排觀賞。每日路除水舞演出外，活動期間亦將陸續推出包括水上舞台DJ秀、春日街藝小劇場、新北希望市集、在地走讀導覽及行動書車等精彩活動，豐富民眾夜間與白天的遊憩體驗；5月23日及24日還有「碧潭大舞台」舞蹈快閃活動，邀請民眾一起加入舞動行列。
5月9日起每周六攜手新北市文史學會推出在地主題導覽活動，規畫「水文化歷史巡禮」及「和美山水線步道」兩大路線，帶領民眾深入走讀碧潭，細細體會其豐富的人文底蘊與自然景觀之美。
新北市觀光旅遊局長楊宗珉建議民眾可規畫碧潭及烏來順遊行程，白天走訪碧潭步道、傍晚欣賞水舞，並延伸至烏來體驗溫泉與部落文化，享受自然、生態與人文兼具的1日或2日遊程，全面感受新北多元觀光魅力。誠摯邀請民眾把握碧潭水舞展演期間前來碧潭，感受光影、水舞與音樂交織的魅力夜晚。更多活動資訊請至新北市觀光旅遊網及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。
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