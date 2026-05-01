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影／新北為期1個半月碧潭水舞季今開幕 主軸舞力泉High點亮夜經濟

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市年度春夏重點活動「2026碧潭水舞季-舞力泉High」今晚在新店碧潭風景區由新北市長侯友宜主持開幕儀式下正式閃亮登場，展開為期1個半月結合水舞、雷射光雕的聲光及視覺效果全新盛宴。記者黃義書／攝影
新北市年度春夏重點活動「2026碧潭水舞季-舞力泉High」今晚在新店碧潭風景區由新北市長侯友宜主持開幕儀式下正式閃亮登場，展開為期1個半月結合水舞、雷射光雕的聲光及視覺效果全新盛宴。記者黃義書／攝影

新北市年度春夏重點活動「2026碧潭水舞季-舞力泉High」今晚在新店碧潭風景區盛大開幕，現場湧入超多民眾共襄盛舉。市府表示，今年水舞全面升級展演規模與聲光效果，以「舞力泉High」為主軸，帶領民眾隨著水舞及音樂「舞力全開、節奏全High」，結合水舞、雷射光雕與多元活動，打造兼具科技感與在地特色的水岸夜間盛會，為春夏觀光揭開精彩序幕。

開幕活動由新店在地「聲動樂團」以超級美聲演出揭開序幕，悠揚樂音與水岸夜景交織，營造沉浸式開場氛圍；緊接登場的水上鋼鐵人飛板秀，更首度結合水舞展演，在水幕與燈光之間完成高難度旋轉、騰空與後空翻等特技動作，震撼全場，為今年水舞季帶來嶄新亮點。

新北市長侯友宜表示，今年碧潭水舞在設計上有別以往全面突破，中央25公尺大型水幕為核心，向左右延展至55公尺寬度，並向水域延伸提升展演深度，搭配雙菱形水舞浮台、精準噴水編排與雷射光雕投影，呈現更立體且層次豐富的視覺效果。今年首度導入LED發光地磚，營造戶外Disco般的動感氛圍，並於中央設置光束燈，以直衝天際的光柱打造「碧潭之心」，象徵水岸城市的生命力與希望，整體展演更具節奏感與震撼力。

碧潭水舞活動自5月1日至6月14日，每晚6時30分至9時，每半小時1場共安排6場水舞展演，讓民眾可依行程彈性安排觀賞。每日路除水舞演出外，活動期間亦將陸續推出包括水上舞台DJ秀、春日街藝小劇場、新北希望市集、在地走讀導覽及行動書車等精彩活動，豐富民眾夜間與白天的遊憩體驗；5月23日及24日還有「碧潭大舞台」舞蹈快閃活動，邀請民眾一起加入舞動行列。

5月9日起每周六攜手新北市文史學會推出在地主題導覽活動，規畫「水文化歷史巡禮」及「和美山水線步道」兩大路線，帶領民眾深入走讀碧潭，細細體會其豐富的人文底蘊與自然景觀之美。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉建議民眾可規畫碧潭及烏來順遊行程，白天走訪碧潭步道、傍晚欣賞水舞，並延伸至烏來體驗溫泉與部落文化，享受自然、生態與人文兼具的1日或2日遊程，全面感受新北多元觀光魅力。誠摯邀請民眾把握碧潭水舞展演期間前來碧潭，感受光影、水舞與音樂交織的魅力夜晚。更多活動資訊請至新北市觀光旅遊網及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

新北市年度春夏重點活動「2026碧潭水舞季-舞力泉High」今晚在新店碧潭風景區閃亮登場，水上鋼鐵人飛板秀，更首度結合水舞、雷射光雕展演，在水幕與燈光之間完成高難度旋轉、騰空與後空翻等特技動作，震撼全場。記者黃義書／攝影
新北市年度春夏重點活動「2026碧潭水舞季-舞力泉High」今晚在新店碧潭風景區閃亮登場，水上鋼鐵人飛板秀，更首度結合水舞、雷射光雕展演，在水幕與燈光之間完成高難度旋轉、騰空與後空翻等特技動作，震撼全場。記者黃義書／攝影

新北市年度春夏重點活動「2026碧潭水舞季-舞力泉High」今晚在新店碧潭風景區由新北市長侯友宜主持開幕儀式下正式閃亮登場，展開為期1個半月結合水舞、雷射光雕的聲光及視覺效果全新盛宴。記者黃義書／攝影
新北市年度春夏重點活動「2026碧潭水舞季-舞力泉High」今晚在新店碧潭風景區由新北市長侯友宜主持開幕儀式下正式閃亮登場，展開為期1個半月結合水舞、雷射光雕的聲光及視覺效果全新盛宴。記者黃義書／攝影

「2026碧潭水舞季-舞力泉High」今晚在新店碧潭風景區閃亮登場，巨型水幕結合雷射光影勾勒出浪漫愛心，沉浸式視角讓民眾近距離感受水舞科技與藝術的美感。圖／新北觀旅局提供 攝影師Justin Cheng拍攝
「2026碧潭水舞季-舞力泉High」今晚在新店碧潭風景區閃亮登場，巨型水幕結合雷射光影勾勒出浪漫愛心，沉浸式視角讓民眾近距離感受水舞科技與藝術的美感。圖／新北觀旅局提供 攝影師Justin Cheng拍攝

新北市年度春夏重點活動「2026碧潭水舞季-舞力泉High」今晚在新店碧潭風景區閃亮登場，水上鋼鐵人飛板秀，更首度結合水舞、雷射光雕展演，在水幕與燈光之間完成高難度旋轉、騰空與後空翻等特技動作，震撼全場。記者黃義書／攝影
新北市年度春夏重點活動「2026碧潭水舞季-舞力泉High」今晚在新店碧潭風景區閃亮登場，水上鋼鐵人飛板秀，更首度結合水舞、雷射光雕展演，在水幕與燈光之間完成高難度旋轉、騰空與後空翻等特技動作，震撼全場。記者黃義書／攝影

碧潭 新北

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