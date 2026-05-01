迷你馬現身北市街頭民眾助安置 警、動保處罰飼主

台北市北投區大業路附近今天下午出現1隻迷你馬在道路上閒晃，轄區警方獲報後派員到場，所幸馬隻已被熱心民眾帶至附近店家休息，警方、動保處將開罰飼主。

台北市警察局北投分局發布新聞資料表示，長安派出所下午3時許獲報，大業路、北投路2段附近有迷你馬在道路行走，派員到場時，馬隻已被熱心民眾帶至附近店家休息。

警方也一併通報台北市動物保護處派員到場處理，警方說，馬隻在道路閒晃10餘分鐘，後續訪查後掌握馬隻飼主身分，將依違反道路交通管理處罰條例「疏縱動物在道路奔走，妨害交通」處新台幣300元以上、600元以下罰鍰。

北投分局表示，民眾飼養動物應小心看管，如動物在道路奔走，恐影響交通秩序及用路人安全，將可依法開罰。民眾若發現類似狀況可撥110報案，警方將立即派員到場處理。

動保處透過文字回應表示，飼主讓馬隻在道路遊蕩，已違反動物保護法，將讓飼主陳述意見後，再依法裁處3000元罰鍰，並要求上4小時的動保課程。