新北板橋花市30周年 歡慶母親節活動今起跑

新北市板橋花市歡慶30周年推出「SUPER 30」系列活動今起跑，以母親節為主軸結合巨型打卡裝置、風格市集、互動體驗及線上抽獎，邀請市民一同為花市「三十而立」獻上祝福，也為媽媽留下溫馨佳節回憶。

位在民生高架橋下的板橋花市創立於1996年，是大台北地區最早、規模最大且交通便利的公有花市，目前約有94個攤位提供多元化選擇，包括切花、盆花、永生花、以及適合送禮的盆景及植栽材料等等。

新北市政府農業局長諶錫輝指出，首場母親節活動以「綠意啟程」揭開序幕，象徵花市如大樹般持續萌芽、生生不息，後續端午節將以「金陽FUN享」傳遞分享與安康，七夕「藍語寄情」打造情感散播基地，耶誕「紅韻回甘」則以感恩圓滿為30周年活動畫上尾聲，每一檔節慶企劃都精彩可期，歡迎市民朋友持續鎖定。

板橋花市自治會理事長黃賴美珠說，康乃馨的花語是愛、尊敬與不求代價的付出，是母親節最應景花卉，目前單支售價約25至30元，整束20支售價約350至400元，推薦民眾可搭配滿天星、雛菊、卡斯比亞等組成花束。此外，花市還有永生花、盆花等各式花卉，都是很好的花禮選擇。

今天農業局與板橋區公所攜手花市攤商、現場民眾歡唱生日歌並分享蛋糕，現場最受矚目的巨型打卡裝置—板橋花市「SUPER 30周年限定花花購物袋」即日起至5月10日將持續展出。

線上活動也同步開跑，即日起至5月10日晚上6時止，民眾只要將個人與打卡裝置合影照片，上傳至「新北農業局－稼日蒔光」臉書粉絲專頁活動貼文留言區，即有機會得到「板橋花市30周年限定花花購物袋」，未來系列活動將陸續推出嶄新主題，歡迎民眾持續關注「稼日蒔光」粉絲專頁（https://www.facebook.com/agr.ntpc），掌握最新活動與好康資訊。

＊板橋花市交通資訊：捷運新埔站步行約5分鐘；公車多線可達。活動期間人潮較多，建議多加利用大眾運輸。

新北板橋花市30周年線上活動開跑，即日起至5月10日晚上6點止，只要將個人與打卡裝置合影照片，上傳至「農業局－稼日蒔光」臉書粉絲專頁活動貼文留言區，即有機會得到「板橋花市30周年限定花花購物袋」。圖／新北市農業局提供