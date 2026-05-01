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新北拱心宮白沙屯媽祖急轉停駕賜福 童子瑋驚喜巧遇膜拜跪禮

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
新北拱心宮白沙屯媽祖急轉停駕賜福，童子瑋驚喜巧遇膜拜跪禮。圖／童子瑋辦公室提供
新北拱心宮白沙屯媽祖急轉停駕賜福，童子瑋驚喜巧遇膜拜跪禮。圖／童子瑋辦公室提供

新北拱心宮白沙屯媽祖今與慶安宮基隆媽同乘鑾轎巡禮，前往基隆關保佑港邊停泊船隻軍艦平安後，鑾轎突轉向駐足國門廣場，停在陽明海洋文化藝術館前。民進黨市長參選人議長童子瑋剛好在一旁邦比諾餐廳用餐，驚喜前往膜拜跪禮。

童子瑋說，這樣的巧遇不只是緣分，更是一種深刻的心靈感召，能在媽祖駐駕之際親身參與祈福，讓他感受到信仰帶來的安定與力量，未來將帶著這份力量持續為基隆打拚。

童子瑋表示，今天一早他與蔡英文前總統一同前往暖暖碇內與七堵南興市場，行程結束後與幕僚約在附近的邦比諾餐廳簡單用餐，聽聞媽祖鑾轎突然轉向來到現場，現場人潮湧動，他立刻快步前往迎駕膜拜並行跪禮，親身感受媽祖庇佑地方的虔誠與感動。

童也說，自己從小在廟埕長大，與媽祖信仰有著深厚連結，無論是過年過節到廟裡參拜，或是參與地方遶境活動，媽祖一直是守護地方的重要象徵。媽祖不只是宗教信仰，更是一種文化記憶與情感寄託。

童子瑋指出，基隆是一座與海共生、與信仰共存的城市，從港口到街區，信仰早已融入市民生活，成為凝聚人心的重要力量。今天能夠親身感受媽祖賜福，期盼以「生活市長」的角色，貼近市民需求、回應民意，在這座城市安心生活。

新北拱心宮白沙屯媽祖急轉停駕賜福，童子瑋驚喜巧遇膜拜跪禮。圖／童子瑋辦公室提供
新北拱心宮白沙屯媽祖急轉停駕賜福，童子瑋驚喜巧遇膜拜跪禮。圖／童子瑋辦公室提供

民進黨 新北 蔡英文

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