新北第11選區藍綠之外 汐止湖興里長郭書成無黨參選搶席次

新北市第11選區（汐金萬）議員應選4席，過去長期藍綠各半，民進黨已提名現任張錦豪、正國會新人蔡美華。國民黨初選出現亂流，民調勝出的蕭敬嚴因停權事件退出初選，是否由第二名的何元楷遞補近期討論定案。民眾黨陳語倢來勢洶洶。擅長空戰的汐止區湖興里里長郭書成，今宣布以無黨籍參選加入戰局。

新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）國民黨原有廖先翔、白珮茹，廖2024年當選立委留下空缺新人爭搶，國民黨除提名白珮茹，何元楷、蕭敬嚴、汐止區橋東里長陶威中民調爭取另一名額，卻爆發爭議，目前還沒有結果。

民進黨6連霸議員周雅玲未登記黨內初選，不參選連任，已確定提名張錦豪、正國會新人蔡美華兩人，基層實力都強。民眾黨陳語倢來勢洶洶，勤跑基層。

25歲即當選里長的郭書成，今宣布投入2026年新北市議員選舉，將把里政經驗擴大至市政層級，推動以人為本的公共治理。郭書成長期關注居民日常生活需求，從道路安全、人行環境到公園與活動中心改善，累積多項具體成果。

郭書成指出，里長工作直接面對民眾最真實的生活條件，而這些改變背後，來自對「人本交通」、「生命安全」與「地方認同」等價值的長期實踐。

郭書成推動湖興里公共空間改善，包括優化人行道系統、提升公園照明與安全性，並在活動中心導入長者肌力與健康促進課程，強調以居民實際需求為優先。他表示，政策不只是理念，更要能轉化為民眾可感受的生活品質提升。

除地方治理外，郭書成也積極拓展影響力，與內政部合作舉辦全台首場「防災避難室巡禮」民防演訓並獲獎；並與民間團隊共同開發里長數位工具「揪里嗨」，目前已有超過50位里長使用。此外，他成立村里長學院與協會，推動基層政治人才培育與經驗交流，將實務經驗擴散至全台各地。

針對未來市政規畫，郭書成提出，汐止交通問題應採整體性改革，而非僅依賴捷運建設。他主張從公車路網重整、乘車體驗優化、司機工時與職安改善等面向著手，並透過交通工程與制度設計同步提升道路安全與運輸效率。

在公共建設方面，他強調汐止、金山、萬里長期面對多雨氣候，現行設計普遍未能因應環境需求，未來應導入氣候適應思維，改善如汐科車站雨遮不足等問題，並全面檢討公園與公共設施配置，提升使用便利性與耐久性。