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議員憂公園投鼠藥遭誤食 北市環保局巡檢改善

中央社／ 台北1日電

民主進步黨籍台北市議員林亮君說，線形公園遭投放老鼠藥，擔心小孩及寵物誤食；環保局說，無法確認是誰投藥，已會同權管單位到場巡檢、改善，將持續推動滅鼠作業。

有網友在社群網站Threads發布影片指白天經過雙連菜市場，看見10幾隻老鼠，且不怕人。

林亮君透過社群網站臉書（Facebook）發布照片表示，台北市政府已在捷運雙連站到中山站的線形公園附近投放老鼠藥，但這裡是台北最熱鬧地方，勞動節連假期間會有許多小孩及寵物散步，擔心誤觸、誤食。

她說，北市府已用6462公斤老鼠藥，還緊急採購4750公斤，「台北滿街老鼠，（台北市長）蔣萬安的解決方法難道只有滿地老鼠藥嗎？」

北市府環境保護局水質病媒管制科長林志芳今天告訴中央社記者，環保局用的滅鼠餌劑是環境部許可環境用藥，添加苦味劑，人類或毛小孩誤食通常會吐出且不再食用，而老鼠對苦味辨識度較低，才會吃到致死劑量。

他說，雖無法判斷照片中藥物是由政府或民間投放，但已會同權管單位到場巡檢，避免遭其他動物誤食，並擬定共同防治策略，後續將不定期派員加強周邊區域環境維護，各區清潔隊也會持續落實鄰里消毒及環境整頓。

投藥量部分，林志芳表示，過往環保局每年約用1萬公斤鼠藥，今年由於民眾關注及需求較高，已發送及投藥約6000公斤，各局處也同步加強轄管場域環境管理。

林志芳說，經2月全市跨局處總動員滅鼠，3月發現鼠屍通報件數較2月增加，顯示防治行動有階段性成果，後續看到鼠類陳情案量逐步下降，感謝民眾配合及協助通報。

環保局表示，鼠類防治非僅靠消毒投藥就能達成，還仰賴民間共同落實「不讓鼠吃、不讓鼠來、不讓鼠住」原則，才能從根本長期防治，減少公共區域鼠類密度及鼠類疫病傳播風險。

環境部 台北 中山站 環保局 林亮君

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