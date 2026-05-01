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板橋農村公園三合院修繕完成 結合社區藝術聯展今開幕

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
侯友宜今出席農村公園見證「三合院修繕啟用暨書畫聯展開幕」活動。圖／新北民政局提供
侯友宜今出席農村公園見證「三合院修繕啟用暨書畫聯展開幕」活動。圖／新北民政局提供

今日適逢保生大帝聖誕千秋，新北市長侯友宜今天前往板橋江子翠潮和宮及大井頭福德祠參拜祈福，祈願聖誕千秋、新北平安。鄰近潮和宮的農村公園三合院，歷經半年修繕，今日結合社區藝術聯展開幕，展現宗教信仰與文化傳承的蓬勃生命力。

侯友宜首站抵達潮和宮，感佩宗教團體將善念轉化為實質大愛，隨後市長步行至農村公園見證「三合院修繕啟用暨書畫聯展開幕」，現場由忠翠里長輩展出60幅書畫作品，將老建築轉型為藝文空間。

也因母親節將至，侯友宜也在現場發放康乃馨給市民朋友，祝福大家母親節快樂，現場氣氛溫馨。隨後，市長轉往大井頭福德祠參拜，肯定廟宇長期資助弱勢學生的貢獻。

民政局表示，農村公園三合院書畫聯展自今日起至31日止，每天上午9點至下午4點開放參觀，歡迎市民祈福之餘，親臨感受古厝再生後的新風貌，後續若有團體或個人藝文作品欲展出，也可與區公所接洽規劃，共同活化社區藝文據點。

新北市長侯友宜今出席活動時發送康乃馨給現場民眾。圖／新北民政局提供
新北市長侯友宜今出席活動時發送康乃馨給現場民眾。圖／新北民政局提供

母親節 侯友宜 新北

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