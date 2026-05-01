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北市河濱公園運動場檔期一日難求 足球場租借搶翻天

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市河濱公園共設有33座棒壘球場，此為迎風河濱公園棒壘球場。圖／取自「台北市政府體育局場地租借系統」
北市河濱公園共設有33座棒壘球場，此為迎風河濱公園棒壘球場。圖／取自「台北市政府體育局場地租借系統」

台北河濱公園有多樣運動場，但租借困難，甚至暑假也一日難求，還有議員指出，北市11人制足球場搶破頭，台北田徑場非足球專用場地。體育局回應，河濱運動場地下半年空餘檔期將導入抽籤登記機制，足球場地則繼續努力找土地。

北市河濱公園共設有33座棒壘球場，議員李建昌指出，民眾通常是周五晚上、周休二日去河濱公園運動，但棒壘球場周末是最客滿，暑假7月時段都被認養單位以體育研習營等名義占滿。他也提及，社子島三腳渡的運動場域沒有燈光設備，但彩虹河濱公園球場就有，要求體育局盤點全市場域，逐年編列預算增設燈光設備。 

議員林亮君則關注北市符合國際賽事的11人制足球場在哪，體育局稱在田徑場，她直呼田徑場不叫足球場，並非足球專用。林點出，每年場地租借會議中，各級俱樂部、企業甲級與乙級的球隊、學校校隊等都在搶，但永遠租不到，甚至國際賽事在台北，也被罵草地爛，她要求體育局盤點可規畫的場地，否則就是要大家去外縣市踢球。

體育局回應，河濱運動場地使用需求高，今年下半年的空餘檔期將導入抽籤登記機制，優化場地分配及使用效率。針對場地高度使用且對周邊居民影響較小的場地，優先評估建置夜間照明設備，目前已有9座棒壘球場配置，將持續盤點河濱運動場域的照明設備現況，並與地方意見溝通，評估增設夜間照明的可行性，符合市民運動需求。

至於11人制足球場地，體育局長游竹萍說，迎風河濱公園足球場的人工草皮有點久，體育局的確想爭取預算去更新。其他空間部分，北士科空間的確有困境，目前相關足球活動還是在田徑場舉行，會再繼續努力找尋土地。

台北 李建昌 足球

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