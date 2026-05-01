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五一勞動節北市3場遊行 百餘警力維安交管

中央社／ 台北1日電

今天是五一勞動節，台北市有多場遊行，警方規劃100名警力、80名預備警力，且為維護總統府等重要官署周邊的交通秩序及駐地安全，將視活動狀況提升維安強度。

台北市警察局中正第一分局表示，中正區凱達格蘭大道、濟南路一段、襄陽路、中山南路等路段於5月1日申准舉辦3場集會遊行活動，為維護活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制勤務，並規劃100名警力、80名預備警力

警方說，「五一勞工大遊行」集會自今天上午10時起，凱道（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道管制車輛通行，待遊行隊伍整隊出發後即解除道路管制。

民團自下午1時30分出發，遊行路線為凱道（集合後出發）→（右轉）公園路→（右轉）青島西路→（右轉）中山南路西側慢車道→（左轉）濟南路一段（集會後解散）。

警方表示，此場集會地點為濟南路一段（中山南路至鎮江街）東、西雙向全線車道，從上午8時30分起已管制車輛通行，供主辦單位搭設舞台等硬體設備，預計晚間6時活動撤場結束後開放車輛通行。

其次，「廢除空窗等待期與改革家庭看護工制度」集會活動，自上午9時起，在中山南路（濟南路一段至徐州路）東側慢車道1線車道，管制車輛通行，預計中午12時20分活動撤場結束後開放車輛通行。

此外，「否認萬年國會制定憲法增修條文效力」集會遊行，群眾集結處所襄陽路（館前路至南陽街）南側1.5線車道，自下午1時起管制車輛通行，待遊行隊伍整隊出發後即解除道路管制。

警方說，此場活動自下午2時30分出發，遊行路線為襄陽路南側（集合後出發）→（迴轉）襄陽路、南陽街口→（直行）襄陽路北側→（左轉）重慶南路→（右轉）衡陽路→（右轉）博愛路→（右轉）忠孝西路→（右轉）公園路→（左轉）貴陽街→（右轉）中山南路東側慢車道→（左轉）自由廣場（集會後解散）。並在自由廣場前人行道集合，自5月1日下午3時30分結束，研判不影響道路通行。

中正一分局表示，為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱道、貴陽街、懷寧街、公園路等路段，且將加強維安及架設安全阻隔設施，避免群眾移轉發生衝突。

總統府 北市 車道

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