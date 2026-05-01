美食對決搬上舞台 張正傑、趙自強聯手跨界親子音樂會

台灣知名大提琴家張正傑今年推出全新親子音樂會，將代表性美食披薩與潤餅搬上舞台PK，結合節奏、旋律與故事情境打造一場跨界演出，並邀請兒童劇場代表人物趙自強加入演出，帶領觀眾在趣味中感受東西方文化差異。

張正傑享譽國際也有創意，還是公認「被大提琴耽誤的廚師」，今年突發奇想將日常熟悉的飲食經驗融入音樂會橋段，由他領軍披薩隊，與趙自強潤餅隊展開跨文化的大對決，從揉麵、包餡到製作過程再搭配相對應的音效、節奏，讓孩子透過音樂理解不同文化的生活樣貌。

張正傑表示，披薩是全世界都熟悉的滋味，從義大利一路走到世界各地，不論在餐廳、街頭還是家庭聚餐都有一席之地；潤餅則是台灣人共同的飲食記憶，從市場到夜市、從清明節到日常餐桌，都藏著滿滿的記憶。

他也提到近期社會對食安議題高度關注，這次希望透過親子音樂會，以輕鬆方式帶領孩子認識食物來源與製作過程，從吃得好延伸到吃得安心，讓生活教育自然融入藝術之中。

音樂會由義大皇家酒店主廚李泰興與Pino Pizzeria主廚謝宜榮示範潤餅與Pizza製作，把料理過程搬上舞台增添跨界趣味。演奏卡司包括次女高音翁若珮、男中音林政勳、小提琴林天吉與許淑婷、中提琴康郁理等，以聲樂與弦樂交織豐富舞台層次。

為提升參與感，音樂會設計現場投票環節，邀請觀眾表達想吃披薩還是潤餅，投票結果將於現場公布，讓音樂會變成可以參與的趣味對決。

主辦單位指出，整場演出結合音樂、美食與故事，呈現寓教於樂的舞台形式，盼讓親子觀眾在歡笑與互動中，體驗文化交流的趣味與深度。音樂會將於5月17日下午2時30分，在衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，票價為12歲以下200元及300元，即日起於OPENTIX售票系統開放購票。

大提琴家張正傑享譽國際也很有創意，還是公認「被大提琴耽誤的廚師」。記者郭韋綺／翻攝