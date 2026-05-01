新北石碇桐花步道迎花季 五月雪浪漫登場

新北市石碇山區初夏正迎接一年一度桐花季，潔白桐花陸續綻放，為翠綠山林披上夢幻白紗，市政府景觀處表示，隨風飄落的白色花瓣宛如「五月雪」，目前石碇桐花步道已進入最佳觀賞期，邀請民眾走進山林感受浪漫又療癒的自然風景。

油桐樹花期約在4月下旬至5月上旬，花色潔白淡雅，綻放時清新脫俗，落花時則如雪片般輕灑地面，形成令人驚艷的「五月雪」景象。石碇區格頭里的桐花步道（又稱風露嘴桐花步道），在花季期間白花點點，搭配山林綠意與微風吹拂，營造出靜謐又詩意的賞花氛圍。

石碇桐花步道全長約435公尺，坡度平緩，適合親子、朋友或情侶輕鬆健行。步道兩側茶園梯田層層堆疊，綠意盎然，相較其他賞桐景點更加別具特色。民眾可由北宜公路與47-1線約9K處進入，鄰近明緣小棧與土地公廟。

賞花之餘，也推薦大家順遊石碇千島湖，欣賞湖光山色交織的壯麗景觀，或前往石碇老街品嚐豆腐、茶葉等在地美食，為旅程增添更多樂趣，輕鬆規劃一趟療癒系山城小旅行。

新北市景觀處長林俊德提醒，石碇多為山區步道，建議民眾選擇天氣穩定時前往，並留意行走安全。想掌握最新花況資訊，可追蹤臉書「賞花快報」粉絲專頁（https://www.facebook.com/ntpcflowernews），即時獲得新北市各地賞花動態。

新北市政府景觀處表示，隨風飄落的白色花瓣宛如「五月雪」，目前石碇桐花步道已進入最佳觀賞期。圖／新北市景觀處提供