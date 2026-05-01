全台最長南瓜隧道在新北開放參觀了！30種奇特南瓜打卡必拍

每年5、6月是新北市淡水區南瓜產季，農業局與淡水區農會合作推廣棚架式栽培種出結實纍纍的栗子南瓜。有「屯山阿嬤」稱號的農友謝簡素將棚架打造成9座總長超過400公尺全台最長南瓜隧道，即日起至5月底開放免費參觀。

這座隧道不僅有食用南瓜，共種植超過30種形狀奇特、色彩繽紛的觀賞南瓜，宛如小型的南瓜博物館，農會也貼心設置南瓜打卡牆，歡迎民眾把握產季前來打卡拍美照。

屯山阿嬤打造的南瓜隧道位於淡水區屯山里淡金路五段十號橋旁的農田，民眾可以搭乘捷運至淡水站，轉乘公車至灰瑤子站或屯山國小站下車，再步行前往。

隧道內除了市面上常見品種，還能看見表皮紋路宛如西瓜斑紋的「瓜皮南瓜」、表皮金黃且佈滿不規則突起的「疙瘩南瓜」、外型像是兩個南瓜相疊的「五福南瓜」，總共超過30種，不僅能拍出夢幻美照，現場也有新鮮現採的栗子南瓜可購買。

淡水區農會總幹事高忠表示，農會輔導農友以棚架方式種植栗子南瓜，可以促進園區通風、減少病蟲害且採收方便，打造漂亮的南瓜隧道供民眾打卡拍照，今年農會也在南瓜隧道內設置打卡牆，歡迎大家前來打卡拍美照。

南瓜季在農會超市持續販售南瓜及相關商品，目前超市內各項南瓜系列商品都有優惠，最低可享8折優惠。新北市農業局長諶錫輝說，淡水栗子南瓜產季即將開始，歡迎民眾把握產季期間多來淡水看南瓜、買南瓜、吃南瓜。

每年5、6月是新北市淡水區南瓜產季，「屯山阿嬤」謝簡素將棚架打造成9座總長超過400公尺全台最長南瓜隧道，即日起至5月底開放免費參觀，隧道裡有表皮紋路宛如西瓜斑紋的「瓜皮南瓜」。圖／新北市農業局提供