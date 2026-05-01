蘆社大橋討論逾廿年 展開可行性研究 民代要求進度透明

串聯新北蘆洲與北市社子島的蘆社大橋討論逾二十年，北市開始推動社子島細部計畫，蘆社大橋進度也備受關注，可行性研究已於四月二十日展開。民代要求雙北市政府讓資訊更透明化，讓民眾看得到進度。

蘆社大橋配合社子島、蘆洲南北側開發興建，但兩岸計畫都進度緩慢，蘆社大橋已於去年八月一日決標，並啟動可行性評估作業，預計二○二七年完成。初步規畫，大橋兩端將銜接寬四十五公尺的雙北都市計畫道路，工程經費與細部內容將於評估中一併檢視。

新北市新工處表示，蘆社大橋對緩解新北市蘆洲、三重與台北市社子島、士林、北投間的交通壓力至關重要，可行性研究已於四月二十日展開，廠商有參照委員意見修正，相關計畫持續與北市府配合，並滾動檢討。

新北議員顏蔚慈說，地方很期待蘆社大橋，要提醒雙北市政府，可行性評估的相關進度及方案，要讓民眾參與，做到透明化。雖還在審查階段，但尚未說明對地方的衝擊，甚至可能牽扯雙邊的重劃區計畫範圍，該如何配合也希望說清楚，期待資訊更公開，讓民眾看到進度，及正負影響有哪些。

議員黃桂蘭指出，蘆洲居民往台北要從成蘆橋往關渡橋移動，不然就是走三重重陽橋或台北橋，這些都是交通壅塞路段，蘆社大橋可望達到分流效果，交通更便利安全。

黃桂蘭說，蘆洲人口愈來愈多，只靠現有道路消化不了，呼籲市府可行性評估告一段落後，一定要向地方說明。