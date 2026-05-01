打破禁建 社子島開發 細部計畫通過

北市社子島禁建逾五十年，都委會昨通過修正後的細部計畫，新增六筆剔除區段徵收範圍土地等，北市府預計六月底送內政部土徵小組審議，通過後即可公告區段徵收，也讓社子島開發邁向一大步。

都委會昨開會前爆發衝突，社子島自救會先在北市府門口抗議後，接著轉往都委會會議室外登記發言未果，當場翻桌，大喊「我要發言」、「黑箱作業」，外場衝突持續超過半小時，最後主席張溫德同意進場發言，超過卅人登記。

許多人發言反對區徵，盼保留建物，也害怕離開熟悉土地，也有人說，徵收土地後他就要「跑路」，大嘆自己七十幾歲還買得起？

有委員說，現今氣候變遷，剔除後的開發有其風險，居民是否知道要做相關排水、防洪？也有人提到，社子島開發案將影響原有居民生活、生計等，市府應逐案溝通。有人點出，許多人對自己土地改變很模糊，建議市府做三Ｄ空間圖呈現。

都委會最後通過，專案住宅的開挖率從百分之五十五提升為百分之七十，建物高度從六十五公尺放寬到八十公尺，留充足棟距供採光、通風。新增六筆土地有條件剔除，加上之前已同意剔除，共剔除廿七筆土地。

張溫德說，昨審查不只都市計畫，包含陳情民眾的期待，市府也是背著十字架往前走，要更有溫度去溝通。

反對區段徵收制度的政大地政系兼任教授徐世榮指出，上次要求市府須一一五六名反對者「逐案」一一審議，距今已一年多了，市府照樣輾壓，有愛這塊土地？都市計畫和土地徵收有讓人民安身立命嗎？

社子島促進會長楊明照說，多年來社子島居居住環境差，唯一的選擇就是要開發，開發面積將近三百公頃，居民有一萬多人，房屋有三、四千戶，真的很複雜，但大家要互相體諒，尤其附近有北士科，輝達（Nvidia）也要來，希望有個好環境，配合ＡＩ產業發展。