社子島開發案新進展 北市都委會通過、最晚「這時」送內政部審議

社子島開發案，北市都委會今天下午審議修正細部計畫，審議新增6筆剔除區段徵收範圍土地等，38人登記發言，不少反對區徵，委員關注陳情意見，主席最終裁示通過，北市府最晚於6月底將送內政部土徵小組審議。

社子島計畫302.1公頃，可建築用地均納入200年防洪標準高保護範圍。內政部土地徵收審議小組2024年12月會議後，社子島自救會再遞1156份陳情意見單，原21筆不同意納入區段徵收範圍土地，增加6筆土地且是附條件剔除。

北市府配合剔除區段徵收範圍調整，增設為再發展區，且為配合再發展區畫設，一併調整細部計畫道路路型、公園配置等6項，修正社子島地區細部計畫送都委會今天下午審議。現場開放登記發言，但反對區徵居民在場外抗議超過半小時，會議開始後，多位委員關切並建議應給陳述意見，主席張溫德最終同意可進場發言，逾30人登記。

社子島居民陳小姐反對區徵，直言剔除條件嚴格，一旦實施，代表他們的房子全部被剷平，被迫離開熟悉土地。有民眾不反對開發，但徵收土地，他就要「跑路」，大嘆自己70幾歲還買得起？也有人不滿本來符合剔除資格，市府又說資格不符，直呼卑微請求是不要區徵，要保留房子。發言民眾多希望保留建物、反對區徵。

有委員說，現今氣候變遷，剔除後的開發有其風險，居民是否知道要做相關排水、防洪？也有人提到，社子島開發案將影響原有居民生活、生計等，市府應逐案溝通。有人點出，土地擁有者對於自己土地的改變是模糊，建議市府可做3D空間圖呈現；其他委員說，社子島居民知道開發講這麼久，現任首長持續推動，應給予鼓勵。

張溫德說，今天審議不只都市計畫，包含陳情民眾的期待，市府也是背著十字架往前走，有不同意見很正常的，市府要更有溫度去溝通。今日細部計畫修正通過，社子島開發案再往前一步，後續將連同區段徵收計畫，最晚於6月底前送內政部審議，通過後即可公告區段徵收。

社子島促進會長楊明照說，社子島居住環境差，唯一選擇就是開發，自己尊重不同意見，今天都委會也讓他們盡量發言提問，但他希望不要過度干擾政府施政，畢竟當地多數居民都贊成開發。社子島居民1萬多人，房屋3、4千戶，真的很複雜，大家要互相體諒，尤其附近有北士科、輝達也要來，社子島腹地較大，未來能配合AI產業發展。