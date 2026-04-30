自曝玩密室脫逃玻璃碎裂！民進黨小雞「腎臟差被刺破」 點北市法規藏漏洞

民進黨大安、文安議員擬參選人陳聖文今舉行記者會自曝，日前去體驗密室脫逃，場館卻發生意外導致一片壓克力玻璃破裂，一片約9公分碎片直接插入腹腔，大出血差點刺破腎臟，被緊急送醫，陳表示，現階段已無大礙，但也發現現行法規未針對類似場館有更仔細規範，呼籲政府應正視修法。北市產發局也允諾，修訂相關規定。

陳聖文表示，初選告一段落後趁行程沒那麼繁忙，帶同仁去體驗現在很紅的密室脫逃，不料遊戲過程中現場一片壓克力玻璃突然破裂，導致一片約9公分的碎片，直接刺進他的側腹插入腹腔，當場大量出血緊急送醫，經過檢查，碎片都插到腎臟筋膜非常非常接近腎臟。

陳聖文表示，歷劫後他也認真去了解相關體驗場所的安全性堪憂，發現北市登記有案的「互動式情境體驗服務業」達819家，「實境體感應用服務業」也有1343家，但目前從中央到地方政府，缺乏專屬法規進行有效管制，僅適用一般的消防、建管與商業登記規範，在設施安全、道具材質、情境緊急應變機制等面向，普遍缺乏安全規範與檢查機制，一旦發生突發火災或不可預期的事變，玩家往往難以及時反應，恐造成更大傷害。

陳聖文呼籲，市府應立即成立專案輔導小組，會同都發局、產發局、法務局和消防局等相關局處，研究輔導業者合法化，並建立安全規範與檢查機制，特別是密室脫逃的安全規範須明確規範設施材質，如使用安全玻璃與符合一到二級的耐火建材，以及遭遇突發事故的應變SOP 程序等，以確保玩家人身安全。

產發局表示，為進一步完善消費者權益保障，透過跨局處會議審慎研議，規畫修訂「消費場所強制投保公共意外責任保險」相關規定，將體驗式場域納入強制投保機制。