快訊

勞動節連假天氣穩定！周日各地白天高溫破30度 晚間水氣大增有雨

何時降息？Fed維持利率不變 摩根士丹利2理由揭時間點

聽新聞
0:00 / 0:00

自曝玩密室脫逃玻璃碎裂！民進黨小雞「腎臟差被刺破」 點北市法規藏漏洞

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨大安、文安議員擬參選人陳聖文今舉行記者會自曝，日前去體驗密室脫逃，場館卻發生意外導致一片壓克力玻璃破裂，一片約9公分碎片直接插入腹腔，大出血差點刺破腎臟，被緊急送醫。圖／取自陳聖文臉書
民進黨大安、文安議員擬參選人陳聖文今舉行記者會自曝，日前去體驗密室脫逃，場館卻發生意外導致一片壓克力玻璃破裂，一片約9公分碎片直接插入腹腔，大出血差點刺破腎臟，被緊急送醫。圖／取自陳聖文臉書

民進黨大安、文安議員擬參選人陳聖文今舉行記者會自曝，日前去體驗密室脫逃，場館卻發生意外導致一片壓克力玻璃破裂，一片約9公分碎片直接插入腹腔，大出血差點刺破腎臟，被緊急送醫，陳表示，現階段已無大礙，但也發現現行法規未針對類似場館有更仔細規範，呼籲政府應正視修法北市產發局也允諾，修訂相關規定。

陳聖文表示，初選告一段落後趁行程沒那麼繁忙，帶同仁去體驗現在很紅的密室脫逃，不料遊戲過程中現場一片壓克力玻璃突然破裂，導致一片約9公分的碎片，直接刺進他的側腹插入腹腔，當場大量出血緊急送醫，經過檢查，碎片都插到腎臟筋膜非常非常接近腎臟。

陳聖文表示，歷劫後他也認真去了解相關體驗場所的安全性堪憂，發現北市登記有案的「互動式情境體驗服務業」達819家，「實境體感應用服務業」也有1343家，但目前從中央到地方政府，缺乏專屬法規進行有效管制，僅適用一般的消防、建管與商業登記規範，在設施安全、道具材質、情境緊急應變機制等面向，普遍缺乏安全規範與檢查機制，一旦發生突發火災或不可預期的事變，玩家往往難以及時反應，恐造成更大傷害。

陳聖文呼籲，市府應立即成立專案輔導小組，會同都發局、產發局、法務局和消防局等相關局處，研究輔導業者合法化，並建立安全規範與檢查機制，特別是密室脫逃的安全規範須明確規範設施材質，如使用安全玻璃與符合一到二級的耐火建材，以及遭遇突發事故的應變SOP 程序等，以確保玩家人身安全。

產發局表示，為進一步完善消費者權益保障，透過跨局處會議審慎研議，規畫修訂「消費場所強制投保公共意外責任保險」相關規定，將體驗式場域納入強制投保機制。

民進黨大安、文安議員擬參選人陳聖文今舉行記者會自曝，日前去體驗密室脫逃，場館卻發生意外導致一片壓克力玻璃破裂，一片約9公分碎片直接插入腹腔，大出血差點刺破腎臟，被緊急送醫。記者洪子凱／攝影
民進黨大安、文安議員擬參選人陳聖文今舉行記者會自曝，日前去體驗密室脫逃，場館卻發生意外導致一片壓克力玻璃破裂，一片約9公分碎片直接插入腹腔，大出血差點刺破腎臟，被緊急送醫。記者洪子凱／攝影

民進黨 北市 修法

延伸閱讀

賴清德總統政見上任兩年三班護病比入法 立委王育敏質疑「政見跳票」

總統政見「三班護病比入法」 立委質疑跳票

「監管雲」掀隱私攻防 教保團體抗議過度監控 石崇良：非隨時可調閱

高鐵無線電遭盜接…立委曝系統19年未換7道驗證無效 交通部出手了

相關新聞

自曝玩密室脫逃玻璃碎裂！民進黨小雞「腎臟差被刺破」 點北市法規藏漏洞

民進黨大安、文安議員擬參選人陳聖文今舉行記者會自曝，日前去體驗密室脫逃，場館卻發生意外導致一片壓克力玻璃破裂，一片約9公分碎片直接插入腹腔，大出血差點刺破腎臟，被緊急送醫，陳表示，現階段已無大礙，但也

社子島開發案新進展 北市都委會通過、最晚「這時」送內政部審議

社子島開發案，北市都委會今天下午審議修正細部計畫，審議新增6筆剔除區段徵收範圍土地等，38人登記發言，不少反對區徵，委員關注陳情意見，主席最終裁示通過，北市府最晚於6月底將送內政部土徵小組審議。

淡水在地企業回饋鄉里 捐贈42里長效電池強化社區防災

為提升在地社區的防災整備能力，深耕淡水多年的在地企業「閎暉實業股份有限公司，捐贈42組高品質手電筒與超耐用電池給淡水區42個里辦公室，作為各里巡守隊與防災應變的重要備品。這次捐贈的物資，包含了日本製造

怎麼拍都有路燈桿好醜 汐止區文化里櫻花道要換低矮路燈

汐止區文化里櫻花步道是新北市的賞櫻秘境，每年櫻花盛開都吸引好多賞花人潮，不過步道沿途的路燈好多，不少民眾抱怨，拍櫻花美照的時候，怎麼拍都有好幾支路燈擋住，實在不好看，只是會勘幾次還是沒改善，所以今(3

瑞芳區公所母親節前夕送暖 薩克斯風到府關懷獨居長者

為迎接母親節到來，並表達對長者的關懷與敬意，瑞芳區公所特別舉行「母親節薩克斯風送暖音樂關懷活動」，除致贈獨居長者蛋糕、康乃馨及關懷物資外，更邀請瑞芳新峰歌唱協會理事長黃文政及薩克斯風樂手許螺花、許志輝

瑞芳區瑞慈宮建廟45周年慶 五年一度祈安遶境盛大登場

新北市瑞芳區瑞慈宮將於2026年歲次丙午年農曆三月二十二日至二十四日，也就是國曆5月8日至10日，舉辦「天上聖母聖誕暨建廟安座45周年護國佑民祈安植福消災遶境平安大法會」，本次活動適逢五年一度的重要遶

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。