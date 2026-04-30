淡水在地企業回饋鄉里 捐贈42里長效電池強化社區防災

為提升在地社區的防災整備能力，深耕淡水多年的在地企業「閎暉實業股份有限公司，捐贈42組高品質手電筒與超耐用電池給淡水區42個里辦公室，作為各里巡守隊與防災應變的重要備品。這次捐贈的物資，包含了日本製造的FDK鹼性電池以及手電筒。該款鹼性電池具備特殊防漏液技術，且保存期限長達10年，相當適合防災儲備。

閎暉實業公司公關長林玟玲表示，閎暉實業隸屬於PSA華新科事業群，在淡水建廠深耕已有約40年的時間。公司主要的業務包含生產行動裝置的零組件，以及供應BMW、保時捷等知名車廠的汽車內部觸控面板。林玟玲指出，有鑑於天災防範的重要性，公司希望能結合企業資源落實防災理念，因此特別捐贈這批優質的防救災電池與手電筒，主要針對各里的「巡守隊」進行捐贈，藉此表達企業對在地42個里的關懷與實質回饋。

代表受贈的淡水區里長聯誼會長黃俊雄，對閎暉實業的善舉表達高度肯定與感謝。黃俊雄會長表示，閎暉公司作為位於下圭柔山的在地企業，非常願意回饋鄉里，並透過里辦公處的管道來協助地方充實防災物資。他也特別感謝沙崙里長彭瑀筑媒合，並由9位里長代表全區42位里長出席受贈儀式。黃俊雄會長強調，期盼這批優質物資能有效延長與提升地方的防災期限與準備量能，同時也呼籲未來能有更多在地企業響應公益，與地方政府共同為淡水居民打造更安全的居住環境。