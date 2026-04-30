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怎麼拍都有路燈桿好醜 汐止區文化里櫻花道要換低矮路燈

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
文化里康誥坑溪櫻花大道規劃改用低矮的路燈，讓櫻花盛開時，民眾拍美照更好拍。圖／觀天下有線電視提供
文化里康誥坑溪櫻花大道規劃改用低矮的路燈，讓櫻花盛開時，民眾拍美照更好拍。圖／觀天下有線電視提供

汐止區文化里櫻花步道是新北市的賞櫻秘境，每年櫻花盛開都吸引好多賞花人潮，不過步道沿途的路燈好多，不少民眾抱怨，拍櫻花美照的時候，怎麼拍都有好幾支路燈擋住，實在不好看，只是會勘幾次還是沒改善，所以今(30)日新北市議員白珮茹再度召集市府水利局等相關單位現場會勘，要求今年更換低矮的路燈，讓明年櫻花盛開時民眾更好拍。

文化里長余寶聰說，汐止區文化里康誥坑溪櫻花大道，有民眾在反應櫻花盛開真的很漂亮，但是路燈桿擋住美麗的櫻花，拍美照都會拍到好幾支的路燈，很難看，而且則是外地人來賞花反應的，之前就有請新北市議員白珮茹協助向新北市政府反應，但是卻一直拖沒有改善，本來前年說要改裝低矮的景觀路燈，但又說櫻花要開來不及了，拖到今年，明天就5月1日了，還在猶豫要做不做，所以希望市府水利局重視文化里這一段的櫻花，這裡的環境真的很好，賞櫻的話不管是坐火車或是大眾運輸來，還有推輪椅、殘障電動車的，這一段都是很平可以邊走邊賞櫻花的好去處，希望相關單位重視改善。

新北市議員白珮茹表示，文化里櫻花林真的不簡單，是都會裡難得的一片綠地，在櫻花季的時候，甚至吸引從各地來的遊客，從新竹、台北、樹林等各地，搭火車到汐止賞櫻，在一鄉一特色，文化里櫻花季帶動觀光人潮，所以，希望相關單位能夠就整個櫻花季有些缺失做改善，主要是希望沿途的路燈能夠矮化，讓觀光客來拍照可以更漂亮。

白珮茹提到，這一段是防汛道路，雖然市府水利局有他的考量，但希望單邊也就是活動中心這一側比較多人走，尤其每年櫻花盛開，最多人拍照，沿途路燈今年可以先行施作矮燈，今天會勘討論後，目前沿線既有的15支路燈會進行移除，改成29支低矮的路燈，之後會再繼續觀察亮度，再做調整，希望水利局在今年完成，讓明年櫻花季有更美的景觀提供給大家。

櫻花 汐止 賞櫻 賞花 白珮茹

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