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瑞芳區公所母親節前夕送暖 薩克斯風到府關懷獨居長者

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區公所透過實地關懷與音樂的撫慰，讓長者在母親節前夕感受到來自社會的溫暖。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區公所透過實地關懷與音樂的撫慰，讓長者在母親節前夕感受到來自社會的溫暖。圖／觀天下有線電視提供

為迎接母親節到來，並表達對長者的關懷與敬意，瑞芳區公所特別舉行「母親節薩克斯風送暖音樂關懷活動」，除致贈獨居長者蛋糕、康乃馨及關懷物資外，更邀請瑞芳新峰歌唱協會理事長黃文政及薩克斯風樂手許螺花、許志輝到府演奏多首經典曲目，透過溫柔悠揚的樂聲，傳遞節日的溫馨與祝福給予長者。

活動精心挑選多首長輩耳熟能詳的歌曲，包括阿母的手、媽媽、望春風等抒情曲，以及四季紅、車頂美姑娘、風微微情綿綿等輕快樂曲，以音樂喚起長者回憶。演奏過程中，長者隨著旋律拍打節奏，沉浸於熟悉旋律之中，演出結束後紛紛向演奏者與志工表達感謝，現場氣氛溫馨感人。

活動現場可見長者隨著音樂擺動身體，時而感動落淚，時而展露笑容，讓參與的夥伴與志工深受感動。透過音樂的力量，不僅拉近彼此距離，也讓長者在母親節前夕感受到來自社會的關懷與溫暖，為生活注入更多正向能量。

瑞芳區長楊勝閔表示，獨居長者更需要社會各界持續關心與支持，里長平時以實際行動提供長者物資與陪伴，也感謝志工長期透過訪視與電話關懷守護長者生活。透過到府關懷與音樂演奏，盼能舒緩長者生活壓力，帶來歡笑與溫暖。

瑞芳 母親節

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