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瑞芳區瑞慈宮建廟45周年慶 五年一度祈安遶境盛大登場

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞慈宮五年一度舉辦盛大遶境法會，邀各界一起共襄盛舉。圖／觀天下有線電視提供
瑞慈宮五年一度舉辦盛大遶境法會，邀各界一起共襄盛舉。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區瑞慈宮將於2026年歲次丙午年農曆三月二十二日至二十四日，也就是國曆5月8日至10日，舉辦「天上聖母聖誕暨建廟安座45周年護國佑民祈安植福消災遶境平安大法會」，本次活動適逢五年一度的重要遶境盛典，結合傳統宗教科儀與地方信仰文化，以隆重儀典慶賀天上聖母聖誕，並祈求地方平安順遂。

本次活動結合傳統宗教科儀與遶境祈福，透過莊嚴隆重的祭典儀式，凝聚地方信仰力量，為國家社會祈福消災、庇佑眾生，同時也展現瑞芳地區深厚的宗教文化底蘊與人文特色。

瑞慈宮主任委員周樹木表示，今年繞境為五年一次，場面盛大，誠摯邀請各界善信大德踴躍參與，共襄盛舉，在法會期間一同祈願風調雨順、國泰民安，並共霑天上聖母恩澤，福慧增長、闔家平安。

遶境 瑞芳

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