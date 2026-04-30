瑞芳區瑞慈宮建廟45周年慶 五年一度祈安遶境盛大登場

汐止區文化里櫻花步道是新北市的賞櫻秘境，每年櫻花盛開都吸引好多賞花人潮，不過步道沿途的路燈好多，不少民眾抱怨，拍櫻花美照的時候，怎麼拍都有好幾支路燈擋住，實在不好看，只是會勘幾次還是沒改善，所以今(3

2026-04-30 18:11