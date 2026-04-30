影響近6萬戶…去年淡水大規模停水 陳偉杰提訂定停水災害補助自治條例

新北市議會法規委員會今開會，針對「新北市停水災害補助自治條例」正式審查。去年11月淡水地區大規模停水超過一周，與會議員一致認為制定補償條例具備高度必要性。新北市議員陳偉杰表示，市府應主動展現作為，透過代位求償機制向肇責單位追償，如此既能即時補償市民，也不會增加市庫不必要的負擔。

陳偉杰指出，當時淡水近六萬戶居民在長達七天的時間裡生活極度不便，民眾必須提著鍋碗瓢盆找水。針對外界對補償金額的討論，「讓你七天沒有水可用再給你錢，大家要嗎？說真的，五萬塊可能還不夠！」這項條例的重點在於「精神補償」，因為長天數的停水對民眾造成的心理折磨與生活失序，絕非區區減免幾百元水費就能平復。

針對部分局處認為，政府僅應該針對天然災害對市民補償，也有不同意見認為將市民稅金用來補償停水民眾未盡合理，陳偉杰駁斥，災害補償本來就是全體風險分攤的概念，無論是地震颱風或停水停電，只要受災戶遭受巨大身心財產的損失，政府就應該扛起責任。沒人願意當受災戶，即使工程意外難免，但如果停水時能做到補充送水無虞，淡水人也不會如此憤怒。

對於市府財政上的顧慮，陳偉杰認為，條例中可以明確納入「代位求償」機制，只要由市府先行撥款補償市民，再由法制局代表受災戶向造成事故的廠商或單位（如台水公司）求償即可。只要市府啟動代位求償，市庫最後就不用自己賠錢，批評市府過去作為不夠積極，至今未見向台水求償的實際動作，才導致他決定推動法制化，讓政府有權也有責任替市民討公道。

審查現場支持意見不斷，多位議員紛紛表示支持法制化的推動，並對於代位求償策略表示認同。議員黃淑君認為，當公共工程發生非計畫性的人為疏失時，不應由民眾自行承擔成本，支持透過自治條例保障權利；議員劉美芳建議，也納入停電等民生災害一併考量；議員戴瑋姍則支持針對人為因素造成的損害建立明確標準。

法規委員會召集人林國春總結表示，議會完全理解且支持照顧市民權益的初衷，特別是透過法律機制強化市府的求償魄力。會議最後達成共識，認為本案具有立法的急迫性與必要性，委員會將會再安排正式審查，並要求法制局、經發局、水利局等相關局處先行針對代位求償的執行細節，與非自然災害補償標準進行研議，務求在最短時間內讓這項保障市民的「撐腰條例」順利推動。