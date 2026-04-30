台北最浪漫花季來了！《鷲在內雙溪－愛情花季》5月登場

5月中旬內雙溪自然中心愛情花季即將浪漫登場！今年度台北市政府工務局大地工程處舉辦《鷲在內雙溪－愛情花季－Chill植感》花季系列活動，5月16日《花季起跑專場》開幕式，以植感小書體驗、鳥語花香手作及漫步時光市集為主軸起跑，5月17日至6月14日《花季期間限定活動》更推出多達34場的系列體驗活動，誠摯邀請市民朋友共遊內雙溪。

大地工程處森林遊憩科吳宜穗科長表示，今年《花季起跑專場》開幕活動除有抽獎外，更有活潑可愛的淺山守護神鷲鷲與大家互動同樂，當天園區設有減塑無廢的環境友善市集、草地音樂會及各式手作體驗，供大朋友、小朋友於內雙溪享受悠閒時光。

《花季起跑專場》之「植感小書體驗」與「鳥語花香手作」活動，自4月30日中午12時起開放線上報名，至5月4日下午11時59分截止，若報名踴躍超出預定人數（200名），將於5月5日進行抽籤，並於「台北大地誌」臉書粉絲專頁公告錄取結果。

《花季期間限定活動》自5月17日至6月14日推出周末主題活動，內容涵蓋「超級香料-薑黃」、「手作中藥線香」、「抗疫香藥皂」、「檸檬茶球養生保健」、「森林下的甜蜜蜜」、「內雙溪森林療癒」、「淺山森林永生術」與「森林六足之旅」。第一波開放6場次線上報名，自5月4日中午12時起至額滿為止，因名額有限，依報名順序錄取。另花季為期1個月，後續花季期間將開放第二波12場次線上報名，民眾未能於第一時間安排來訪參加者，仍有報名參加活動機會。

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