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社子島細部計畫審議場外火爆 自救會登記發言被拒一度爆推擠

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
社子島細部計畫今審議，因社子島自救會登記發言被拒，一度爆推擠。記者曾原信／攝影
社子島細部計畫今審議，因社子島自救會登記發言被拒，一度爆推擠。記者曾原信／攝影

台北市都委會下午審議社子島細部計畫，因區段徵收地方意見不一，社子島自救會成員，前往抗議陳情，批評北市府拒絕受理1156位社子島居民陳情，自救會成員欲進都委會登記發言，被拒於門外，高喊「我要發言」，一度爆發推擠，現場混亂。

社子島修正細部計畫，審議完成後，區段徵收的計畫將報請市府核定，最快6月送內政部審核；根據都委會提案單，修正細部計畫，包含配合區段徵收新增剔除土地及規畫為再發展區、檢討歷史建築保存範圍、配合專案住宅設計調整開挖率及建物高度。

都審會前，社子島自救會成員先在市府1樓陳情，認為這次修正案，北市府無視內政部土地徵收審議小組的要求，竟直接不受理1156名居民、615個社子島家庭提出的剔除區段徵收陳情意見，蠻橫拒絕逐案研析剔除的可行性。

社子島自救會發言人李華萍批評，市府完全無視內政部應就個別陳情土地回覆的要求，徹底罔顧基本程序正義，要把百年九大聚落就「輾過去」。

反對區段徵收制度的政大地政系兼任教授徐世榮指出，上次就提醒過台北市政府，113年12月25日內政部土地徵收小組有做決議，必須針對每一戶反對者，評估徵收的公益性和必要性，要求台北市政府須針對這1156名反對者「逐案」一一審議，但上次會議中，卻根本不提、也不關心，「這是無賴的政府、市長」。

徐世榮指出，今年已經是115年，距今已經1年多了，市府有做了什麼？仍要納入徵收，照樣「輾壓」，政府有愛這塊土地？政策有讓人民認同這塊土地？都市計畫和土地徵收有讓人民安身立命嗎？政府是全面剷除，社子島共302公頃，幾乎是全部開發，開發範圍達279公頃。

社子島自救會下午1時在北市府門口抗議後，接著至會議室外要登記發言卻發現已有團體登記，當場翻桌，大喊「我要發言」、「黑箱作業」，大批警力戒備；外場衝突持續超過半小時，會議2時許閉門進行。

社子島自救會發言人李華萍指出，市府給的開會通知單指今天1點30分到會議現場登記發言，但是社子島草地集團預先在今天以前已登記發言，也就是北市府只開放給草地集團這些代書、仲介、地產公司進去發言，卻不讓他們居住在社子島的人、1156名陳情人進會議發言，現場動用警力把他們圍在會議外面。

李華萍批，市府寄了開會通知單，卻沒收他們的發言權沒收，只要促進會、社子島草地集團進去發言，只允許他們派代表發言。北市號稱光榮城市，現在正在舉行黑箱會議，沒收他們的發言權。

台北市都委會下午審議社子島細部計畫，因區段徵收地方意見不一，社子島自救會成員，前往抗議陳情
台北市都委會下午審議社子島細部計畫，因區段徵收地方意見不一，社子島自救會成員，前往抗議陳情

台北市都委會下午審議社子島細部計畫，因區段徵收地方意見不一，社子島自救會成員，前往抗議陳情。記者曾原信／攝影
台北市都委會下午審議社子島細部計畫，因區段徵收地方意見不一，社子島自救會成員，前往抗議陳情。記者曾原信／攝影

台北市都委會下午審議社子島細部計畫，因區段徵收地方意見不一，社子島自救會成員，前往抗議陳情
台北市都委會下午審議社子島細部計畫，因區段徵收地方意見不一，社子島自救會成員，前往抗議陳情

社子島細部計畫今審議，因社子島自救會登記發言被拒，一度爆推擠。記者曾原信／攝影
社子島細部計畫今審議，因社子島自救會登記發言被拒，一度爆推擠。記者曾原信／攝影

社子島細部計畫今審議，因社子島自救會登記發言被拒，一度爆推擠。記者曾原信／攝影
社子島細部計畫今審議，因社子島自救會登記發言被拒，一度爆推擠。記者曾原信／攝影

內政部 北市府 土地徵收 社子島 自救會

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