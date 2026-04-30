西區門戶計畫重要指標！「台北雙星」2027完工 市府估分回逾600億產權

西區門戶計畫指標性建物「雙星大樓」（原名：台北雙子星）將於2027年完工，兩棟大樓更將以「國門客廳」做連結打造觀景台，市府預計將分回市值606億產權，並於明年第二季展開選配，議員建議，應採集中選配確保權益不受影響。市府也表示，私有地主選配完後，才由市府與投資方共同選配，會共同討論。

「雙星大樓」位於台北車站旁，是西區門戶計畫指標性建物，從2006年開始招標，直至2012年才成功招標，但當時被評選最優申請人資格「太極雙星」卻被發現是空殼公司，前市長柯文哲更把他列為「五大弊案」之一，最終廢標重新招標，而2018年得標「南海控股」團隊也被應具中資色彩且存在國安疑慮，遭經濟部駁回投資申請，直至2019年由藍天電腦與宏匯集團組成「台北雙星公司」遞補簽約。

議會交通委員會今赴雙星大樓考察，兩棟建物目前正進行高樓層鋼構吊裝，預計2027年底完工，2029年第二季營運，將打造商場、展場、辦公大樓、旅館、觀景台等複合式建築，兩棟大樓更將以「國門客廳」做連結打造觀景台，感受北門歷史的城市景觀，並同步規畫大規模的戶外露台與花園。

捷運局今報告指出，未來落成後投資人會採取統一經營方式，粗估分回權值約606億元，每年可收租金約18.7億元，目前已在規畫相關估價，預計明年第二季進行選配，租金也會依市價定價後審查，向投資人收取租金。

議員游淑慧建議，選配不同於「聯開宅」最終都要賣出，市府應採集中選配模式，盡量將所有權樓層集中在一起，未來若有市府單位搬遷或其他需求也較為方便。捷運局長鄭德發說，市府預計會採集中選配方向，不過選配優先順序仍是要讓私地主優先選擇，而市府與投資方則是共同選配，若有選到一樣會先協商，協商不成則採用抽籤。

西區門戶計畫指標性建物「雙星大樓」（原名：台北雙子星）將於2027年完工，議會交通委員會今前往考察。記者林俊良／攝影