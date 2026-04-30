出身勞工家庭很有感 表揚模範勞工 侯友宜：賺錢不易、養家更辛苦

明天是五一勞動節，新北市勞工局、交通局今共同舉辦新北市模範勞工表揚，市長侯友宜頒獎給170名模範勞工、60名優良公車與計程車駕駛、13家優良工會，侯友宜說，他出身勞工家庭，深刻體會「賺錢不易、養家更辛苦」。

今天開場表演是由「能量天使」二重唱帶來布農族「拍手歌」揭開序幕，他們是一組脊髓損傷者組成的表演團隊，用原住民族的天籟嗓音唱出分享歡樂、榮耀的慶典氛圍，與今年「勞動新北 共創榮耀」主題契合。

侯友宜談到，勞動節精神不僅屬於勞工，更屬於每一位在崗位上努力付出的「勞動者」。市府致力於打造友善的工作環境，並透過大數據優化交通系統，照顧404萬市民的日常出行需求。新北近年軌道建設持續推進、成果逐步展現，這些建設背後都仰賴勞工的辛勤付出。

每一位模範勞工得獎者都有平凡卻動人的故事。現年33歲，來自印尼的艾邊在台灣三洋公司工作9年，公司楊經理誇讚地說：「性格很穩定、工作相當專注，也會幫忙帶新進移工。」。侯市長在致詞時稱許艾邊認真工作的態度，頒獎合照後還特別拍拍他的肩膀，同時稱讚他「棒棒」，沒想到不黯中文的艾邊誤會為「胖胖」，讓同事笑彎了腰。

在台東長大的侯欣蕙是重度聽覺障礙者，在逢興生物科技公司擔任產品包裝員超過10年，包裝區6種複雜的設備操作，現在駕輕就熟，她笑著比劃手語，求職與工作過程中，常遇到「溝通」的問題，但樂觀的她並不覺得受挫，而是一種激勵自己更努力學習的養分。

侯市長也提起欣蕙不被障礙打倒的故事，欣蕙感謝公司的每一個人，對於身障者在工作上的指導與包容，「很開心能在這樣的企業文化中工作，要一直做到退休。」。

勞工局長陳瑞嘉表示，五一系列活動陸續展開，包括多場「勞動議題研討會」，另外「中高齡者及高齡者友善職場認證」，即日起開放報名至5月22日止。還有即日起至5月25日，在新北市各視障按摩據點，平日消費不限金額，即可折抵100元，每日名額有限，歡迎踴躍前往體驗。

右一是印尼籍模範移工艾邊，透過勞工局翻譯同仁，得悉他把侯市長的稱讚誤讀，引來一片笑聲。記者林媛玲／攝影