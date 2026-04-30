蘆洲跟騷男毆傷女學生外婆、里長 侯友宜：對高風險家庭更及早介入

新北市蘆洲區信義里里長郭騰芳日前因制止跟騷案件遭嫌犯毆打受傷，引發社會關注，市長侯友宜昨天前往探視，表示將建請司法單位對嫌犯採取預防性羈押。侯友宜今受訪表示，他要再度重申，除了給予譴責，也要全力以赴，對高風險家庭更及早介入。

41歲游姓跟騷累犯前天再次尾隨1名曾被他騷擾的18歲女高中生，還把出面制止的學生外婆和里長打成重傷，新北地檢署昨晚依涉犯重傷害、傷害及跟蹤騷擾防制法等重罪，且犯罪嫌疑重大、有逃亡及反覆實施之虞聲請羈押不禁見，新北地院昨天深夜已裁定羈押。

侯友宜表示，他再度肯定郭里長見義勇為，保護市民因而受傷，也期待郭里長跟受害者的阿嬤可以趕快康復，希望這個事情不要再發生，第一時間立即將嫌犯移送法辦，法院也已羈押。這次事件會做檢討，針對新北市高風險的個案，要加強的查察、輔導跟訪問。

侯友宜說，尤其透過警政、衛政、社政及早了解高風險的個案，讓事情不再發生。他要再度重申，絕對不允許暴力發生，除了給予譴責，也要全力以赴，對高風險家庭更及早介入。

另外，今年五一勞動節是全國首次放假，侯友宜表示，這次修法通過後，就是全體適用放假，對社會運作難免有些感變，但大部分的人都給予非常的肯定，可以在辛苦的過程，也可以享受家庭的愉悅跟溫馨，讓社會更能夠安居樂業、快樂的生活。