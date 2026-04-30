新北捷運通車總里程 將「破百」達一百○八公里

三鶯線通過初勘，拚五月初報交通部履勘，新北捷運局長李政安說，經連續一三三小時穩定性測試，以平均系統可用度逾百分之九十九及列車妥善率百分之百，優於法定標準百分之九十九及百分之九十成績通過。

李政安昨在市政會議對三鶯線做專案報告，談到上午六時三十分至九時、下午五時至晚間七時尖峰班距是三分鐘，離峰時段六分鐘一班，並配合民眾轉乘步行時間，頂埔站設有直達轉乘通道與直通電梯，二分鐘內即可轉乘板南線；捷運鶯歌車站有彩虹通廊，乘客步行二分鐘能轉乘台鐵，透過空橋通廊串聯，「三點一線」連結美術館、捷運站與台鐵。

鶯桃福德站已預留尾軌，未來延伸桃園八德，可在大湳站轉乘桃園綠線，通往桃園機場，往返雙北、桃園及機場將多一選擇。

新北市長侯友宜說，新北已完成四條捷運，境內通車總里程數將突破「百公里」大關，達一百○八公里、九十座車站，捷運施工七線齊發，包含萬大中和線、土城樹林線、環狀南北環線、汐東線、基隆捷運、三鶯延伸桃園八德線及淡海線二期，實現「北接基隆、中接台北、南接桃園」願景。

議員呂家愷表示，沿線居民與校園關心噪音問題及隔音設施配置，資訊不一致易引發疑慮。既然整體評估報告已完成，市府應主動說明，完整揭露評估結果，避免資訊落差造成誤解。議員廖宜琨指出，捷運會帶來人潮，鶯桃路路幅小，無法再增設停車格，要求捷運聯開案要挖深，才能提供足夠停車空間。

李政安說，三鶯線整體隔音評估報告已完成，考量工程條件與實際需求，原則上無法做到全線設置全罩式隔音牆，對住戶關心的氣密窗補助方案，目前尚無相關補助規畫。