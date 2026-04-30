聽新聞
0:00 / 0:00

新北捷運通車總里程 將「破百」達一百○八公里

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北捷運局長李政安（左）今天在市政會議專案報告，以「捷運三鶯線 幸福在線」專案報告，放置三鶯線列車模型，市長侯友宜說，新北市已完成4條捷運，境內通車總里程數將突破「百公里」大關，達108公里、90座車站。記者江婉儀／攝影
新北捷運局長李政安（左）今天在市政會議專案報告，以「捷運三鶯線 幸福在線」專案報告，放置三鶯線列車模型，市長侯友宜說，新北市已完成4條捷運，境內通車總里程數將突破「百公里」大關，達108公里、90座車站。記者江婉儀／攝影

三鶯線通過初勘，拚五月初報交通部履勘，新北捷運局長李政安說，經連續一三三小時穩定性測試，以平均系統可用度逾百分之九十九及列車妥善率百分之百，優於法定標準百分之九十九及百分之九十成績通過。

李政安昨在市政會議對三鶯線做專案報告，談到上午六時三十分至九時、下午五時至晚間七時尖峰班距是三分鐘，離峰時段六分鐘一班，並配合民眾轉乘步行時間，頂埔站設有直達轉乘通道與直通電梯，二分鐘內即可轉乘板南線；捷運鶯歌車站有彩虹通廊，乘客步行二分鐘能轉乘台鐵，透過空橋通廊串聯，「三點一線」連結美術館、捷運站與台鐵。

鶯桃福德站已預留尾軌，未來延伸桃園八德，可在大湳站轉乘桃園綠線，通往桃園機場，往返雙北、桃園及機場將多一選擇。

新北市長侯友宜說，新北已完成四條捷運，境內通車總里程數將突破「百公里」大關，達一百○八公里、九十座車站，捷運施工七線齊發，包含萬大中和線、土城樹林線、環狀南北環線、汐東線基隆捷運、三鶯延伸桃園八德線及淡海線二期，實現「北接基隆、中接台北、南接桃園」願景。

議員呂家愷表示，沿線居民與校園關心噪音問題及隔音設施配置，資訊不一致易引發疑慮。既然整體評估報告已完成，市府應主動說明，完整揭露評估結果，避免資訊落差造成誤解。議員廖宜琨指出，捷運會帶來人潮，鶯桃路路幅小，無法再增設停車格，要求捷運聯開案要挖深，才能提供足夠停車空間。

李政安說，三鶯線整體隔音評估報告已完成，考量工程條件與實際需求，原則上無法做到全線設置全罩式隔音牆，對住戶關心的氣密窗補助方案，目前尚無相關補助規畫。

汐東線 基隆捷運 新北

延伸閱讀

內壢平交道塞爆民怨四起 張善政：已要求鐵道局道岔工程延至暑假

淡江大橋通車在即 立院考察洪孟楷要求優化

高捷缺口103億元 賴瑞隆籲不分黨派全力支持

串連三鶯線 新北共享汽車將開進台北大學校園

相關新聞

淡江大橋「路燈狂晃」超危險？ 內行曝振動關鍵：橋面靜止才可怕

新北市地標工程「淡江大橋」預計將於今年5月12日正式通車，不過近日卻因為一根「特別嗨」的景觀燈柱在社群平台上引發熱議。橋面上其中一根路燈在沒有明顯外力的情況下，持續且劇烈地左右狂晃。驚悚畫面也釣出自稱

新北捷運通車總里程 將「破百」達一百○八公里

三鶯線通過初勘，拚五月初報交通部履勘，新北捷運局長李政安說，經連續一三三小時穩定性測試，以平均系統可用度逾百分之九十九及列車妥善率百分之百，優於法定標準百分之九十九及百分之九十成績通過。

廣角鏡／新北十分瀑布公園 夏季延長開園

迎接春夏旅遊旺季，新北市觀旅局宣布，五月一日至九月三十日，十分瀑布公園延長開園時間一小時，調整為每日上午九時至下午六時開放，最後入園時間為下午五時三十分，讓遊客有更充裕時間欣賞瀑布景觀與山林風光。十分

防汛期將至 新北推堤外停車簡訊提醒 籲車主及早登錄

每年5月1日至11月30日為防汛期，新北市高灘處提醒，颱風與豪雨來臨時，河濱停車場易受水位影響，市府已提供「堤外停車場防汛簡訊服務」，協助車主即時掌握撤離時機，呼籲民眾提早登錄，避免車輛遭拖吊或受損。

淡江大橋景觀燈柱晃動引憂心 工程人員給出答案

淡江大橋即將在5月12日通車，近期開放幾波上橋路跑自行車、健行、踩街等活動，讓民眾更親近這座寫下歷史紀錄的全世界最長單塔不對稱斜張橋。

北市育兒減工時 已313企業、逾500人申請

北市勞動局今年試辦「育兒減工時」計畫，已有三一三家企業、總計五二三人申請，申請若全數通過預算約需七百萬元，最新包括統一企業、匯豐汽車等也來申請，明年會再編列預算，並針對今年試辦成效研擬適度放寬規定，讓

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。