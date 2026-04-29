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淡水到板橋、機場直達車及觀光公車 5/13試營運

中央社／ 新北29日電

新北市政府交通局今天表示，配合淡江大橋通車，新闢板橋快線、機場快線及淡水八里觀光公車，將自5月13日起試營運，提供民眾往返板橋及桃園機場更便捷乘車選擇。

交通局發布新聞稿，科長許芫綺表示，這次新闢路線涵蓋「快速通勤」、「機場直達」及「觀光串聯」3大功能，滿足不同族群需求。

試營運班次分別是988板橋快線（淡海新市鎮到板橋公車站），每日4班次，最早發車時間上午6時50分，票價採4段票收費；115淡水八里觀光公車，試營運期間採預約包車方式，每周五至周日行駛，每日上午10時、下午2時、6時共3班次，票價採2段票收費。

機場快線部分，989（淡海新市鎮到桃園機場）雙向對開，每日6班次，桃園機場第2航廈發車時間為上午7時、11時及下午4時；淡海新市鎮為上午8時30分、12時30分及下午5時45分，票價採8段票收費。

990（淡水捷運站到桃園機場），雙向對開，每日6班次，桃園機場第2航廈發車時間為上午6時、10時、下午2時；捷運淡水站發車時間為上午7時45分、11時30分、下午3時30分，票價採8段票收費。

交通局表示，新路線開通後，淡水、八里地區往返市區及機場將更加便利，民眾可多加利用大眾運輸，減少自行開車時間與停車壓力。

觀光 桃園機場 公車 淡江大橋

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