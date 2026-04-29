淡水到板橋、機場直達車及觀光公車 5/13試營運

新北市地標工程「淡江大橋」預計將於今年5月12日正式通車，不過近日卻因為一根「特別嗨」的景觀燈柱在社群平台上引發熱議。橋面上其中一根路燈在沒有明顯外力的情況下，持續且劇烈地左右狂晃。驚悚畫面也釣出自稱

2026-04-29 15:12