貢寮區福隆龜壽谷街改善完工 提升騎乘安全與觀光品質

新北市貢寮區公所辦理福隆里福隆火車站往舊草嶺隧道道路維護工程，目前工程已順利完工。該路段為通往舊草嶺隧道的重要自行車動線，透過本次整體改善，將能有效提升道路平整度與通行安全，提供民眾與遊客更優質的騎乘環境。

福隆地區為東北角知名觀光景點，假日期間常吸引大量自行車騎士與遊客造訪，對道路品質與安全性需求甚高。由於原有路面長期使用出現龜裂與不平整情形，影響騎乘舒適度，區公所因此進行路面銑鋪工程，改善整體通行條件。

工程涵蓋龜壽谷街路段，施工內容包括既有路面銑刨重鋪、瀝青混凝土鋪設及局部排水設施檢修，並於施工期間採分段方式施作，搭配交通引導措施，降低對當地居民及遊客通行影響，同時強化排水功能，確保雨天行車安全。

貢寮區長柯建輝表示，工程完工後將有效提升自行車騎乘安全，降低事故風險，並進一步優化福隆地區整體觀光環境，讓民眾在休閒旅遊之餘，也能享有更安全、舒適的通行體驗。