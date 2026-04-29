快訊

一撞害死女警…肇事女大生只顧機車未道歉遭撻伐 學校回應了

4縣市發布大雨特報！雷雨狂炸到明清晨 氣象署提醒慎防積水、坍方

2026報稅季來了！綜所稅新制重點整理 申報避雷指南全攻略

聽新聞
0:00 / 0:00

貢寮區福隆龜壽谷街改善完工 提升騎乘安全與觀光品質

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
工程完工後將有效提升自行車騎乘安全，讓民眾在休閒旅遊之餘，也能享有更安全、舒適的通行體驗。圖／觀天下有線電視提供
工程完工後將有效提升自行車騎乘安全，讓民眾在休閒旅遊之餘，也能享有更安全、舒適的通行體驗。圖／觀天下有線電視提供

新北市貢寮區公所辦理福隆里福隆火車站往舊草嶺隧道道路維護工程，目前工程已順利完工。該路段為通往舊草嶺隧道的重要自行車動線，透過本次整體改善，將能有效提升道路平整度與通行安全，提供民眾與遊客更優質的騎乘環境。

福隆地區為東北角知名觀光景點，假日期間常吸引大量自行車騎士與遊客造訪，對道路品質與安全性需求甚高。由於原有路面長期使用出現龜裂與不平整情形，影響騎乘舒適度，區公所因此進行路面銑鋪工程，改善整體通行條件。

工程涵蓋龜壽谷街路段，施工內容包括既有路面銑刨重鋪、瀝青混凝土鋪設及局部排水設施檢修，並於施工期間採分段方式施作，搭配交通引導措施，降低對當地居民及遊客通行影響，同時強化排水功能，確保雨天行車安全。

貢寮區長柯建輝表示，工程完工後將有效提升自行車騎乘安全，降低事故風險，並進一步優化福隆地區整體觀光環境，讓民眾在休閒旅遊之餘，也能享有更安全、舒適的通行體驗。

自行車 火車站 福隆

延伸閱讀

紅綠燈最久900秒！墾丁要道「枋寮水底寮」蓋外環道 拚2027年完工

台61竹南段改善工程基設通過 新北至苗栗段將成全封閉式快速道路

貢寮區辦理環保志工講習 強化孳清防疫與職業安全觀念

淡水區育英國小周邊人行道改善 打造友善通學環境

相關新聞

淡江大橋「路燈狂晃」超危險？ 內行曝振動關鍵：橋面靜止才可怕

新北市地標工程「淡江大橋」預計將於今年5月12日正式通車，不過近日卻因為一根「特別嗨」的景觀燈柱在社群平台上引發熱議。橋面上其中一根路燈在沒有明顯外力的情況下，持續且劇烈地左右狂晃。驚悚畫面也釣出自稱

防汛期將至 新北推堤外停車簡訊提醒 籲車主及早登錄

每年5月1日至11月30日為防汛期，新北市高灘處提醒，颱風與豪雨來臨時，河濱停車場易受水位影響，市府已提供「堤外停車場防汛簡訊服務」，協助車主即時掌握撤離時機，呼籲民眾提早登錄，避免車輛遭拖吊或受損。

淡江大橋景觀燈柱晃動引憂心 工程人員給出答案

淡江大橋即將在5月12日通車，近期開放幾波上橋路跑自行車、健行、踩街等活動，讓民眾更親近這座寫下歷史紀錄的全世界最長單塔不對稱斜張橋。

北市育兒減工時 已313企業、逾500人申請

北市勞動局今年試辦「育兒減工時」計畫，已有三一三家企業、總計五二三人申請，申請若全數通過預算約需七百萬元，最新包括統一企業、匯豐汽車等也來申請，明年會再編列預算，並針對今年試辦成效研擬適度放寬規定，讓

友善懷孕 北市府居家辦公每周最多4天

北市男、女警比例為六比一，中正一警分局警務員陳芊雯日前分娩過世引發各界重視，市警局昨指出，懷孕期間可調到鄰近眷居地的單位工作；北市人事處也指出，為保障懷孕員工健康，早已推動居家辦公作業規範，每周至多四

新北科技防汛 導入AI監測、XR操控技術

汛期將至，新北市府昨在新莊塔寮坑抽水站辦防汛演習。市長侯友宜說，新北防汛從過去被動應變轉為主動預警，透過ＡＩ與低空雷達等科技導入，提前約二小時掌握雨勢並啟動應變，將災害降到最低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。