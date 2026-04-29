萬里區公所贈愛心物資 伴弱勢兒少歡度兒童月

萬里區公所在4月兒童月的尾聲，在行政大樓1樓大廳舉辦弱勢兒童少年物資發放活動，由萬里區長黃雱勉率領公所員工，攜手各界民間單位共同參與，關懷區內弱勢兒童及少年約150名。

萬里區長黃雱勉表示，這次活動同步響應「新北歡樂兒童月」，由漁澳順天宮、無極奉天宮、汐止善琴慈惠堂、宇錡建設股份有限公司，以及新北市扶弱公益協會，共同捐贈米、麵條、禮盒、暖暖包及蘋果等多樣愛心物資，不僅補足兒少生活所需，更是一份份為孩子精心準備的兒童月禮物。

其中的善心捐助團體漁澳順天宮主委陳國龍說，捐出滿滿的物資，還有一千斤的白米，都是日前辦理入火安座12週年慶的祭典中所祭拜的供品，也因為祭祀的主神為天上聖母萬里媽祖，藉此也希望可以宣揚天上聖母慈悲為懷的精神。

萬里公所集合所有善心單位的資源，就是希望讓孩子在這個屬於自己的節日裡，不僅生活無虞，也能擁有開心、溫暖的成長記憶，同時區公所也期待，透過每2個月定期發放民生物資，編織出更完整的守護網絡，與各民間熱心團體一起投入公益，陪伴兒少安心長大。