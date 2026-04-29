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雙溪區外柑里打造暖心服務日 義剪與共餐傳遞社區溫度

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
各界資源的挹注，打造完善的在地關懷網絡，讓溫暖在社區中持續流動。圖／觀天下有線電視提供
各界資源的挹注，打造完善的在地關懷網絡，讓溫暖在社區中持續流動。圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區外柑里今(29)日上午於外柑市民活動中心舉辦關懷服務活動，結合義剪與銀髮共餐，打造兼具實用與溫度的社區據點。現場邀請崇慧文教基金會設計師團隊進駐，為長輩提供專業剪髮服務，讓長者在整理儀容的同時，也感受到滿滿關懷與尊重，理髮後也能神采奕奕、笑容滿面。

除了義剪服務，活動亦串聯多方資源挹注社區關懷能量。台北市南門扶輪社也捐贈共餐經費，支持社區長期推動銀髮共餐，讓長輩能在熟悉的環境中享用熱騰騰的餐食，增進交流互動。

雙溪區公所表示，此次活動透過義剪與共餐結合，不僅讓長輩「從頭開始」感受煥然一新的好心情，也透過多元資源整合，凝聚社區向心力。未來將持續串聯各界力量，打造更完善的在地關懷網絡，讓溫暖在社區中持續流動。

雙溪區

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