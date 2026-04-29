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谷芳茶園7代承傳奪菁英老店 展現新北品牌實力
谷芳有機茶園獲經濟部商業發展署「2025優良台灣老店－菁英老店」，新北市長侯友宜今天頒發匾額祝賀。市府表示，全國僅6家獲選，谷芳為新北唯一，展現地方產業深厚底蘊與品牌實力。
新北市經發局指出，谷芳有機茶園創立逾157年，歷經7代傳承，長期推廣有機茶以守護自然生態，落實永續經營理念。負責人李昌峻與妻子洪佳玉結合傳統與創新，開發古早味碧螺春綠茶爆米香，並入選2024新北嚴選特色商品。
新北市經發局長盛筱蓉表示，經濟部商業發展署推動「優良老店」及「菁英老店」選拔，鼓勵經營逾一甲子的業者延續核心價值與企業文化。2025年全國僅6家獲最高榮譽「菁英老店」，谷芳為新北唯一入選。
盛筱蓉今天陪同李昌峻、洪佳玉及家族成員，接受侯友宜頒發「新北百年老店」匾額。侯友宜肯定谷芳長年堅持製茶工藝並持續創新，展現新北茶產業的世代傳承與職人精神。
經發局補充，適逢日本宮崎縣台灣交流代表團拜會市府交流木材產業，市府也致贈谷芳茶禮盒，盼將新北好茶推向日本市場。宮崎縣為日本重要林業地區，雙方並邀集木材商業同業公會參與交流，深化合作契機。
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