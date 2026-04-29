北捷5/16民歌演唱會 可線上登記抽票或排隊索票

台北捷運公司今天表示，「2026搭捷運聽民歌」5月16日將登場，5月4日「台北捷運Go」App開放會員線上登記抽票，5月9日不限會員可在捷運西門站、國父紀念館站現場排隊索取。

北捷發布資訊說明，「2026搭捷運聽民歌」將於5月16日下午6時，在台北流行音樂中心戶外表演空間登場，先由光復國小合唱團獻唱「捉泥鰍」、「童年」等曲目揭開序幕；並安排歌手徐哲緯、丁曉雯、江念庭、李建復、陳傑洲、黃韻玲及潘越雲等接力登場，再現民歌風華。

北捷提醒，5月4日上午10時開放「台北捷運Go」App線上登記索票，「捷運點」5點登記抽演唱會門票1張；持有「中華民國身心障礙證明」的捷運會員，不需點數可登記抽1張演唱會門票，限量10張。每人限登記1次，1張票可2人同行。會員區共400席，包含身障20席、一般會員380席。

5月9日上午9時則在捷運西門站及國父紀念館站，各有750張實體票券，供民眾排隊索取，每人至多可領2張，活動當天採1人1券入場，此一般區規劃1500席。

此外，北捷說，當天設置大型螢幕同步播放，無票民眾透過轉播，可與場內一起聆賞民歌。