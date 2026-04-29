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馬紹爾大使拜會侯友宜 盼深化南島文化與永續夥伴關係

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
馬紹爾群島共和國駐臺特命全權大使卡蒂爾（左二）29日拜會新北市長侯友宜（中）。新北市政府／提供
馬紹爾群島共和國駐臺特命全權大使卡蒂爾（左二）29日拜會新北市長侯友宜（中）。新北市政府／提供

馬紹爾群島共和國駐臺特命全權大使卡蒂爾（H.E. Ambassador Anjanette Kattil）29日拜會新北市長侯友宜。雙方就南島語族文化、青年培育及氣候變遷等議題深入交流，期盼在既有深厚情誼基礎上，進一步開創更緊密的永續夥伴關係。

侯友宜表示，卡蒂爾大使是臺灣與新北的長期友好夥伴，2019年新北市與賈魯伊特環礁市（Jaluit Atoll）締結姊妹市時，大使即親自見證歷史性時刻。侯友宜指出，臺灣與馬紹爾同屬南島語族，文化連結深厚，並感謝馬紹爾大使館近年積極參與新北市多項原民活動、平溪天燈節及國際青年培育計畫，上月亦選擇於新北青職基地辦理「核災受害者紀念日」活動，深化青年對環境正義與永續發展議題之理解與關注。

針對氣候變遷與環境挑戰，侯友宜強調，新北市與馬紹爾同樣面臨海平面上升等嚴峻衝擊，新北早於2019年即率全國之先，將「永續發展」納入姊妹市合作架構。展望未來，期盼在「永續夥伴」關係下，持續分享新北於災害防救、智慧城市及綠色能源領域之實務經驗，並與馬國共同研擬環境調適策略，進一步深化雙邊實質合作。侯市長亦感謝大使長期為我國發聲，並於馬紹爾國慶前夕提前致上誠摯祝賀。

卡蒂爾大使則表示，馬紹爾與臺灣不僅是外交盟友，更是文化上緊密連結的夥伴。她特別感謝新北市政府對「核災受害者紀念日」活動的支持，使馬國歷史記憶能與新北青年世代產生深刻共鳴。大使並指出，新北市在保存原民族文化及推動多元文化慶典方面的努力令人印象深刻，期盼未來進一步促進南島藝術家與新北原民社群之間的交流對話，使雙方情誼持續深化並向下紮根，延續至下一世代。

新北 馬紹爾群島 侯友宜

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